Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año

Los 163.000 empleados públicos vascos percibirán una paga adicional que rondará de media los 1.000 euros por la subida del 2,5% correspondiente ... a este año. Un incremento firmado ayer entre los sindicatos de ámbito estatal y el Gobierno central y que es de aplicación en Euskadi. Para 2026, se ha acordado un aumento del 1,5%, que supondrá otros 603 euros brutos anuales de media, a lo que se podría añadir un 0,5% en caso de que la inflación de ese ejercicio supere la citada cifra.

El acuerdo contempla también un incremento del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028, lo que deja la subida total para el periodo 2025-2028 en el 11%, que en la práctica supone un 11,5% por el aumento acumulado.

Sobre un sueldo medio de 2.800 euros brutos al mes (39.200 al año), que es lo que se estima en Euskadi, la subida para este año, que es retroactiva desde el 1 de enero, supondrá que los empleados públicos vascos percibirán 980 euros en forma de paga adicional por la actualización de los salarios.

Una paga que en el caso del conjunto del Estado, el Gobierno central se compromete a abonar con la mensualidad de diciembre. Sin embargo, desde el Departamento de Gobernanza y Autogobierno del Ejecutivo vasco, indican que no pueden delimitar una fecha, ya que una vez rubricado por el consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado, tienen que aprobar sus propias escalas, remitir a las comunidades autónomas las escalas que les corresponden a cada una y a partir de ahí lo aprobaría el Gobierno Vasco. Un proceso, señalan, que se puede prolongar varias semanas. Eso sí, indican que «la voluntad es hacerlo cuanto antes».

Además de la subida de 980 euros de media que percibirán los empleados públicos vascos en esa paga adicional, el incremento del 1,5% correspondiente a 2026 supondrá que el próximo año cobrarán otros 603 euros en todo el ejercicio, lo que dividido en catorce pagas, serán 43 euros mensuales de incremento.

Para conocer el impacto real, exponemos cuatro ejemplos –se pueden ver en el gráfico adjunto– con los salarios de dos niveles de administrativos en la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) y dos de profesores. Así, un auxiliar administrativo del grupo D, nivel 16, percibe 32.803,99 euros brutos. Para este colectivo la paga adicional de este año ascenderá a 820 euros, lo que dejará el sueldo de este ejercicio en 33.623,99 euros. El próximo año este colectivo percibirá 504,36 euros anuales más por el 1,5%.

Un administrativo del grupo C, nivel 18, que percibe 36.306,03 euros brutos cobrará 907,65 euros por los atrasos de este año, con lo que su sueldo quedará este 2025 en 37.213,68 euros. Sobre eso se aplicará el 1,5%, que serán otros 558,20 euros en todo el próximo ejercicio.

En el caso de un profesor de primaria cuyo sueldo es de 38.504 euros, percibirá una paga adicional de 962,26 euros, lo que deja el sueldo de este año en 39.466,6 euros. Y en 2026 percibirá otros 591 euros. Finalmente, un profesor de secundaria cobra 40.899 euros brutos, lo que implicará una paga adicional de 1.022,47 euros, y su sueldo se queda en 41.921,47 euros. El próximo año cobrará 622,82 euros más anuales.