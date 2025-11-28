Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año

Es la parte que corresponde al 2,5% de subida salarial pactada para 2025, a lo que se sumará otro 1,5% en 2026, que supondrá 603 euros brutos anuales

Pilar Aranguren

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:03

Los 163.000 empleados públicos vascos percibirán una paga adicional que rondará de media los 1.000 euros por la subida del 2,5% correspondiente ... a este año. Un incremento firmado ayer entre los sindicatos de ámbito estatal y el Gobierno central y que es de aplicación en Euskadi. Para 2026, se ha acordado un aumento del 1,5%, que supondrá otros 603 euros brutos anuales de media, a lo que se podría añadir un 0,5% en caso de que la inflación de ese ejercicio supere la citada cifra.

