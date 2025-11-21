Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes de trabajadores de CAF y de la asociación Salam Gaza, durante la rueda de prensa de este viernes en Beasain.

Los trabajadores de CAF impulsan una colecta para enviar agua potable a Gaza

Los representantes laborales llaman a la plantilla a apoyar una campaña solidaria en colaboración con la asociación Salam Gaza ante la situación humanitaria

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:56

Comenta

Los trabajadores de CAF han decidido poner en marcha una iniciativa solidaria destinada a aliviar la crítica situación humanitaria en Gaza. El comité de empresa ... de la compañía beasaindarra ha expresado este viernes su «preocupación por la situación que se está viviendo en Palestina», marcada por la falta de avances hacia una solución política «integral y duradera» y por el deterioro constante en la Franja y en Cisjordania, según han asegurado en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el exterior del cuartel general de la firma goierritarra y que han celebrado junto a la asociación Salam Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  3. 3 El temporal arrecia y cubre de nieve el interior de Gipuzkoa
  4. 4 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  5. 5 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  6. 6

    Herido grave un trabajador de 44 años tras caer de gran altura en una obra de Azpeitia
  7. 7 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    Eroski se libra de la losa de la deuda para centrarse en crecer en el norte
  10. 10

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los trabajadores de CAF impulsan una colecta para enviar agua potable a Gaza

Los trabajadores de CAF impulsan una colecta para enviar agua potable a Gaza