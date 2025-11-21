Los trabajadores de CAF impulsan una colecta para enviar agua potable a Gaza

Los trabajadores de CAF han decidido poner en marcha una iniciativa solidaria destinada a aliviar la crítica situación humanitaria en Gaza. El comité de empresa ... de la compañía beasaindarra ha expresado este viernes su «preocupación por la situación que se está viviendo en Palestina», marcada por la falta de avances hacia una solución política «integral y duradera» y por el deterioro constante en la Franja y en Cisjordania, según han asegurado en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el exterior del cuartel general de la firma goierritarra y que han celebrado junto a la asociación Salam Gaza.

Según han manifestado, «la ofensiva y las políticas de colonización israelíes continúan mientras el conflicto empieza a desaparecer de los titulares» y corre el riesgo de normalizarse». En ese contexto, el comité ha criticado que CAF, «como centenares de empresas»- mantenga relaciones comerciales con Israel, y atribuye esa realidad a decisiones de administraciones y patronales. Los trabajadores, señalan, deben «seguir insistiendo» para evitar que esas relaciones se asuman como inevitables y reivindicar su apoyo al pueblo palestino.

No hay que olvidar que la firma pilotada por Javier Martínez Ojinaga se han visto envuelta este año en una polémica por su contrato firmado en 2019 con Israel para el desarrollo de infraestructura ferroviaria entre Jerusalén y Tel Aviv, que transcurre por los territorios palestinos ocupados.

Como respuesta práctica, los comités de empresa impulsarán una colecta económica en colaboración con la organización Salam Gaza, con el objetivo de financiar envíos de agua potable al enclave palestino. La campaña, que se desarrollará hasta Navidad, invita a todos los empleados del grupo a aportar «su granito de arena, o en este caso su gota de agua», para contribuir a la subsistencia de la población gazatí.

El comité subraya que la iniciativa no solo busca proporcionar ayuda humanitaria directa, sino también aprovechar la referencia pública de CAF para mantener la situación palestina en la agenda social. «La situación de este pueblo no puede caer en el olvido», concluyen, que aspiran a dar visibilidad y continuidad al debate sobre la crisis humanitaria en la región.