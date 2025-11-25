Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La factoría de Diamond Foundry en Trujillo ya produce diamantes sintéticos. D. H.

La tecnológica Diamond Foundry invertirá 2.350 millones para una fábrica de chips en Cáceres

El Gobierno cierra una alianza con la compañía estadounidense a través de la Sepi digital que prevé emplear a 500 trabajadores en la planta de Trujillo

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:16

Comenta

La primera fábrica de diamantes sintéticos de Europa está en Cáceres. Concretamente en Trujillo, donde emplea a unas 40 personas actualmente que desde el mes ... de enero comenzaron a producir las primeras piezas en fase de prueba. Ahora la tecnológica estadounidense Diamond Foundry ha dado ahora un paso más en España y ha firmado una alianza con el Gobierno -que se ratificará este martes en Consejo de Ministros- para invertir 2.350 millones de euros en una segunda fábrica de alta tecnología que también se instalará en Trujillo, según avanza este martes El País y confirmaron fuentes gubernamentales a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  3. 3 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  6. 6 El consejo de coctor García-Dihinx para los días de frío: «Mejor si vas al trabajo sin abrigo o sales un rato sin él»
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  9. 9

    Â«El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimientoÂ»
  10. 10

    Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La tecnológica Diamond Foundry invertirá 2.350 millones para una fábrica de chips en Cáceres

La tecnológica Diamond Foundry invertirá 2.350 millones para una fábrica de chips en Cáceres