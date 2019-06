Tecnología y finanzas: con el cliente en el centro CaixaBank da gran importancia al viaje que emprenden quienes entran en su oficina o abrir su app | La entidad apuesta por un modelo de banca responsable, lo que implica un compromiso explícito con la inclusión financiera DV Miércoles, 12 junio 2019, 06:32

Uno de los grandes retos, ya no sólo de CaixaBank, sino de todo el sector bancario, está siendo la transformación digital. La tecnología ha permitido que los servicios para ayudar a las personas a gestionar sus finanzas de forma fácil se multipliquen, incluyendo la operativa cotidiana, los servicios para organizar los presupuestos semanales y mensuales, la contratación de seguros e incluso la capacidad de conseguir financiación al consumo en cualquier momento y lugar. Por ejemplo, imaginBank, el banco solo móvil de CaixaBank, ha lanzado recientemente un chatbot que indica al cliente qué compras ha realizado la última semana y cuáles puede financiar de forma instantánea.

Precisamente la inmediatez es, posiblemente, el más trascendental de todos los cambios para las corporaciones, financieras y no financieras. La velocidad vertiginosa en la que vive la sociedad obliga a estar más atentos que nunca a las nuevas necesidades y hábitos. Conocer los nuevos patrones del cliente es la manera de poder dar la respuesta adecuada.

Esto lleva a escucharle más, a buscar una mejor relación con él y a ofrecerle un asesoramiento a medida. De ahí la importancia que tiene la denominada «experiencia del cliente» o, lo que es lo mismo, el viaje que el cliente emprende con CaixaBank cada vez que decide cruzar la puerta de una oficina o utilizar la aplicación móvil de esta entidad.

Y aquí, en la omnicanalidad, es donde reside la clave: hoy, es el cliente quien decide cómo quiere ser atendido en cada momento. El reto implica incorporar lo mejor que nos puede ofrecer la tecnología tanto a la banca a distancia como a la red de oficinas, que también evoluciona, con proyectos como las oficinas Store de CaixaBank, que ofrecen un modelo más experiencial, innovador y especializado.

Un paso más allá

Además de todo esto, CaixaBank va un paso más allá. La entidad apuesta por un modelo de banca responsable, lo que implica un compromiso explícito con la inclusión financiera. Y es que la transformación digital no implica, en absoluto, renunciar a la vocación de ofrecer un servicio de banca universal disponible para el mayor número posible de ciudadanos, vivan donde vivan. La tecnología nos permite, cada vez más, ser mejores, y lo conseguiremos si sabemos desarrollar innovación manteniendo al cliente en el centro.

Sin miedo a utilizarlas

Álex Cristóbal, director de Centro de Banca de Empresas de CaixaBank en Gipuzkoa, hizo entrega del trofeo a Uvesco como ganador de la categoría de comercios. Cristóbal destacó que estos premios combinan elementos claves para CaixaBank, como «es el caso del desarrollo tecnológico y la comunicación digital, por un lado, y el mundo de la empresa, por otro lado. Es un mundo al que estamos muy unidos y al que apoyamos con toda la modernización que podamos aportar», afirmó el representante de CaixaBank, uno de los patrocinadores principales de estos Premios diariovasco.com.

A Cristóbal se le pidió también por un consejo que pudiera dar a los allí presentes: «Lo importantes es que todos ellos sigan apostando por las nuevas tecnologías y que no tengan miedo de utilizarlas. Eso es lo que está haciendo que esta sociedad evoluciones con unos logaritmos exponenciales», respondió Álex Cristóbal.

Los ganadores

«Hemos generado una comunidad amplia y activa» Manuel Framis | Director general de Beissier

Los representantes de Beissier recibieron el galardón de la mano de Álvaro de la Rica, decano de la Deusto Business School. / A.sistiaga

El Premio Diariovasco.com al sector de la empresa industrial recayó en Beissier, la compañía errenteriarra dedicada a la fabricación y distribución de productos para profesionales de la construcción. Pese a que su actividad se remonta a 1930, el director general de Beissier, Manuel Framis, resaltó que «llevamos tiempo apostando fuerte por la comunicación digital».

En ese sentido, Framis se mostró convencido de que el marketing digital es «una herramienta clave» para conseguir el principal objetivo de la empresa, que consiste «no sólo en vender más, sino en vender mejor, es decir, consiguiendo la máxima satisfacción de los clientes tanto durante el proceso de compra, como en la experiencia de uso del producto».

El representante explicó que la compañía ha tenido que hacer frente a una «tesitura complicada» basada en un «público objetivo amplio, heterogéneo y geográficamente muy disperso». Por ello, su estrategia se ha centrado en «aportar valor», un concepto que «abarca muchos aspectos» pero que les ha permitido «estar presentes en varios momentos clave para el usuario, como cuando busca información sobre su problema antes de comprar o ayudarle en el proceso resolviéndole dudas». Con todo ello, Beisser ha conseguido «generar una comunidad amplia y activa acorde a nuestra oferta».

Junto a al director general acudió también la directora de marketing de Beissier, Nagore Asensio, a quien Framis señaló como la principal responsable del reconocimiento: «Son ella y su equipo quienes realmente han hecho este magnífico trabajo». También agradeció el premio al jurado y a los organizadores.

«No venía con la idea de ganar; me ha hecho mucha ilusión» Mónica Vergara | Gerente de la Clínica Zuatzu

Nerea Ibáñez, presidenta de Aspegi y del jurado de los Premios Diariovasco.com, hizo entrega del premio a la gerente de la Clínica Zuatzu. / A.sistiaga

La Clínica Zuatzu se impuso en la categoría empresa de servicios, logrando así un Premio Diariovasco.com que supuso «una alegría enorme» para su gerente, Mónica Vergara: «Estoy encantada. No venía con la idea de que íbamos a ganar, así que me ha hecho muchísima más ilusión de la que me esperaba».

En ese sentido, quiso agradecer «enormemente» al jurado «que no lo habrá tenido nada fácil» y también a El Diario Vasco «por llevar a cabo este tipo de iniciativas de apoyo a las empresas pequeñas y de nuestro entorno». No quiso olvidarse de la agencia de comunicación ACC, porque «si hemos llegado a conseguir este premio es también gracias a su apoyo y su ayuda, siempre tan profesional y generosa».

Y es que, a pesar de ser una clínica «pequeña», Vergara hizo especial hincapié en que «aunque parezca un método frío, siempre hemos apostado por la comunicación digital, pues es una forma cercana de transmitir y comunicarnos con nuestros pacientes». En ese sentido, destacó que la estrategia de comunicación «global» de la Clínica Zua-tzu se basa «en una posición que trasciende la cercanía, pues hablamos siempre con los pacientes desde el 'tú', dejando de lado el 'yo'. Eso creo que transmite cierto valor y que provoca que los pacientes estén súper contentos con nosotros».

Sin embargo, han identificado ciertos retos a futuro que aún no pueden llevar a cabo «por falta de medios económicos y tecnológicos». Reconoce que «todavía nos queda recorrido para llegar al destino que deseamos, a una comunicación más proactiva, directa y cercana. El objetivo está ahí y seguiremos trabajando por este camino».

«Es un modelo exitoso de comunicación 360º» Nahia Ardanaz | Responsable de la App de Uvesco

El director del Centro de Banca de Empresas de CaixaBank en Gipuzkoa, Álex Cristóbal, otorgó el trofeo a Uvesco. / A.sistiaga

El jurado decidió que el grupo ganador del sector comercios fuera Uvesco, un Premio Diariovasco.com que recogieron el responsable de la tienda online, Ion Elizalde, y la responsable de la App, Nahia Ardanaz, y que tiene su razón de ser en una campaña específica que la compañía lanzó a principios de año con motivo de la apertura de un supermercado BM en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

Ambos representantes de Uvesco explicaron con todo lujo de detalles la excelente estrategia llevada a cabo para afrontar «un gran reto» como es abrir un nuevo supermercado «en una zona en la que eres un completo desconocido y cuenta con ciertas particularidades», indicó Elizalde. Él mismo argumentó que, siendo «conscientes de que los primeros días tras una inauguración son claves, decidimos llevar a cabo una estrategia digital basada, por un lado, en generar tráfico tanto en la tienda online como en la física y, por otro lado, en la captación de clientes».

La planificación sobre cómo la llevaron a cabo la esclareció Ardanaz, apuntando que «a una planificación tradicional, le incorporamos un componente digital basado en herramientas como redes sociales, tecnología de geolocalización o la digitalización de las solicitudes de las tarjetas de fidelización».

Finalmente, ambos celebraron que la campaña llevada a cabo el el establecimiento de Madrid, «fue todo un éxito. Teniendo en cuenta que las ventas de la primera semana marcan el futuro de una tienda, conseguimos un 50% más de lo esperado». Así, Uvesco ha dado con «un modelo exitoso de comunicación 360º a aplicar en un futuro».

«PuntuEUS dice más de ti que cualquier otro dominio» Lorea Arakistain | Responsable de com. de la Fundación PuntuEUS

La Fundación PuntuEUS recibió el premio de manos de Imanol Lasa, diputado foral de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad. / A.sistiaga

La galardonada con el premio DiarioVasco.com a una asociación o fundación fue PuntuEUS, responsable de la gestión del dominio .EUS. Puesta en marcha hace cinco años, la responsable de comunicación, Lorea Arakistain, matizó que esta fundación nació en un contexto digital «por lo que no diferenciamos la estrategia online de la offline, sino que tenemos un plan de comuniación 'first-digital' con el que intentamos innovar en canales y ser creativos».

En ese sentido, quiso destacar que PuntuEUS, más allá de un dominio, «es una marca de presencia digital en la que ya confían más de 10.000 empresas, instituciones y particulares gracias a que ofrecemos servicios que otros no ofrecen, como seguridad y servicio al cliente». Arakistain indicó que el punto diferencial de esta asociación radica en que «en un mundo tan globalizado, la actuación local es lo que te diferencia. PuntuEUS muestra algo diferente, pues es una herramienta del euskera y de la cultura vasca que sitúa a ésta al nivel de otras tantas». Por ello, afirmó que «PuntuEUS dice más de ti que cualquier otro dominio que se quiera utilizar».

Pese a empezar hace poco «en la cola», este dominio ha ido superando a otros muy relevantes y, por ello, para 2020 se han fijado como objetivo «llegar a ser el tercer dominio más utilizado en el País Vasco, además de la primera a nivel de conocimiento de marca». Para ello, se van a centrar en «dar continuidad» a su exitosa estrategia.

También acudió a recoger el evento el director de la fundación, Josu Waliño, quien, con un punto de humor y despertando risas, deseó de cara a una próxima edición celebrar los Premios Diariovasco.eus.

«Debemos preservar a toda costa nuestra identidad» Manu Narváez | Director de San Sebastián Turismo

José Gabriel Mujika, director de EL DIARIO VASCO, fue el encargado de entregar el galardón a un sonriente Manu Narváez. / A.sistiaga

La entidad pública que se llevó el Premio Diariovasco.com fue San Sebastián Turismo y su director, Manu Narváez, quiso basar su discurso de agradecimiento en una cita de Fabrizio Orlando, director en Europa de Tripadvisor, que pone en valor «la buena gestión de la reputación online de Donostia».

Consciente de que «la digitalización ha revolucionado radicalmente el turismo», Narváez explicó que esta entidad comenzó hace ocho años a trabajar «en una estrategia combinada que ha llevado a la ciudad a reinventarse y a conseguir una presencia muy por encima de la notoriedad que tenía». En ese sentido, aprovechó para dar las gracias a «un equipo de profesionales muy bueno, que ha realizado un trabajo que, aun pareciendo invisible, ha sido impecable».

Junto a ello, Narváez consideró que «respecto a otras ciudades de mayor dimensión y mayor mercado turístico, la posición de Donostia es muy alta». Y lo es, añadió, «gracias a una gestión del modelo turístico que, huyendo del modelo clásico, se ha estructurado en identificar cuáles son los atributos que definen a la ciudad y qué es lo que el turista identifica con ella». Uniendo estos dos atributos, se mostró convencido de que Donostia «ha conseguido reforzar su producto, tenerlo bien posicionado, generar afección e índice de satisfaccón muy alto».

Pero, ¿a qué retos se enfrenta la ciudad? Narváez tiene claro que «en este mundo cambiante, la clave del éxito del destino está en el propio destino. Por ello, debemos preservar a toda costa esa identidad que nos hace especial, diferente y singular, y que es la que realmente hace que a los turistas les guste venir».

«El premio es para cada uno de los 131 centros» Mikel Ormazabal | Director general de Kristau Eskola

Kristau Eskola y la agencia Dimensión recibieron el trofeo por parte de Cristina Alberdi, directora de Marketing de Tecnalia. / A.sistiaga

En la categoría de educación, el jurado decidió que el Premio Diariovasco.com fuera a parar a la asociación de colegios religiosos Kristau Eskola. Sobre el escenaro, recogieron el último galardón de la noche el director gerente, Mikel Ormazabal, y Ana Herrero, de la agencia Dimensión.

«Gracias por este regalo en forma de trofeo» fueron las palabras con las que comenzó el discurso de agradecimiento de Ormazabal, quien quiso compartir el premio con los 131 centros que forman la red de Kristau Eskola: «Ellos han sido partícipes y han participado en este esfuerzo, por lo que este reconocimiento es para cada uno de ellos».

Él mismo explicó que «tras llevar a cabo un estudio sociológico, llegamos a la conclusión de que necesitábamos cambiar de lenguaje y de modo de expresarnos para conseguir una mirada diferente por parte de la sociedad». Tras esa investigación decidieron ponerse en manos de Dimensión, la agencia que llevó a cabo la tranformación de Kristau Eskola. A Herrero le dedicó unas breves pero intensas palabras: «Muchas gracias por un extraordinario trabajo que, día a día con vuestra paciencia y gran profesionalidad, habéis llevado a cabo».

La representante de Dimensión cogió el testigo del discurso y también quiso devolver a Kristau Eskola la gratitud por «haber confiado en nosotros para llevar a cabo su estrategia tanto de comunicación global, como digital». Ella misma reconoció que «han sido dos años de profundo trabajo integral, desde el branding, hasta campañas de campatación o la nueva página web ». Sin duda, ambas partes se mostraron realmente satisfechas por el resultado logrado.