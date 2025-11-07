«La tecnología cuántica beneficiará tanto a las empresas como a los ciudadanos de Euskadi» El presidente de IBM asegura en el foro celebrado este viernes en DV Gunea que IBM ha recibido «más de 60 propuestas» de empresas locales para impulsar la revolución cuántica

Julio Díaz de Alda San Sebastián Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:25

El presidente de IBM en España, Horacio Morell, protagonista hoy del XIX Foro Empresarial de El Diario Vasco, asegura que tanto las empresas del País Vasco como los ciudadanos se van a poder beneficiar de la tecnología cuántica.

¿Cómo? El directivo relató que con la llegada del súperordenador a Donostia, IBM ha firmado «muchos acuerdos» con distintas compañías (ha preferido no desvelar las identidades, más allá de Iberdrola, ya conocida) para el desarrollo de mejoras productivas. «Mejoras productivas de las redes energéticas o optimización de carteras de valores son cosas que ya se están trabajando aquí», ha afirmado.

Morell ha desvelado también que en muy poco tiempo han llegado a IBM más de 60 propuestas «con ciencia y empresa» que se están analizando para poder sumarlas a la carrera cuántica.

Respecto a los ciudadanos, el responsable de la multinacional americana bromeó diciendo que no cree que nadie tenga un ordenador cuántico en casa, pero que la ventaja cuántica llegará sin duda a todos. «Las personas nos vamos a beneficiar de las aplicaciones de esta tecnología sin saberlo, por ejemplo con mejoras en el clima, con nuevos fármacos o nuevos materiales».