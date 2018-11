Tapia urge al Gobierno a implicar al sector de automoción en el fin del coche convencional Los equipos de la responsable de Transición Energética, Teresa Ribera, y de la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, se reunieron ayer en el Ministerio. / IREKIA La consejera asegura que la ministra Ribera reconoce la necesidad de «revisar» sus planes | La responsable de la política industrial vasca reclama en Madrid medidas para abaratar la factura de las empresas de alto consumo JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN/MADRID. Martes, 20 noviembre 2018, 08:33

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, viajó ayer a Madrid para reunirse por primera vez con Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica del Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien ha puesto en alerta al sector de la automoción (en Euskadi, este segmento ocupa a 41.000 personas y genera una cuarta parte del PIB industrial) con su estrategia de descarbornización de la economía y, sobre todo, con la pretendida prohibición de la venta de coches de combustión (diésel, gasolina e híbridos) a partir de 2040.

La consejera planteó a Ribera su «honda preocupación» por el eventual impacto en Euskadi del final de los coches tradicionales y le urgió a reconsiderar su polémico borrador de la Ley de Transición Ecológica para, entre otras cosas, incluir a la industria, y también a los consumidores, en el diseño de esa 'hoja de ruta' hacia los vehículos 'limpios' como norma en el Estado.

Al tiempo, tal y como adelantó recientemente DV, Tapia aprovechó la visita para trasladar a la ministra una batería de propuestas (ver ficha adjunta) destinadas a intentar rebajar el coste de la factura energética de la industria de Euskadi -sobre todo, de la gran consumidora de electricidad-, que llega en ocasiones a sufrir sobrecostes respecto a sus competidores directos en Europa de hasta el 30%. La cita, reconocieron después fuentes de la consejería, se desarrolló en un ambiente «muy agradable» y Tapia encontró en Ribera «una actitid positiva y receptiva» a sus propuestas.

En ese escenario, añadió el Gobierno Vasco, la ministra «reconoció la necesidad de revisar» su proyecto normativo (se sobreentiende que en las formas aunque no tanto en el fondo) y compartió con Tapia «la necesidad de aportar mayor certidumbre al sector y a la propia sociedad compartiendo objetivos a largo plazo y colaborando con el sector industrial en la transición».

En ese sentido, subrayaron desde el Ejecutivo de Vitoria, Ribera señaló también que el Ministerio de Industria (que estos días trata de calmar a una enfurecida automoción y a la industria auxiliar tras el anunció de Ribera) se implicará también en el análisis de los programas del Gobierno para el salto hacia un futuro libre de emisiones. Según el departamento de Desarrollo Económico, aún no hay fecha para una reunión bilateral con la ministra de Industria, Reyes Maroto.

«Hay aspectos de la ley que hay que mejorar y otros que hay que aclarar; tenemos que conseguir entre todos planear los objetivos a largo plazo y analizar muy bien cómo vamos a llevar a cabo esa transición», explicó Tapia a los medios al finalizar la reunión.

«Una conversación de la que me quedo con la voluntad de trabajar y de aportar para que la política energética sirva como factor de competividad a la industria», zanjó la consejera.

Veinte años

Teresa Ribera recibió a Tapia horas después de intervenir en 'Los desayunos de TVE', programa en el que, sin embargo -de nuevo la disyuntiva entre el fondo y las formas- dejó bien claro que el horizonte temporal planteado por el Gobierno central para acabar con los motores de combustión es el que es, y no va a cambiar.

La ministra insistió en que el horizonte de 2040 es «razonable» para adaptarse al objetivo marcado por su departamento. Y apuntó que España no puede ser «el vagón de cola» en el proceso hacia el que se dirige toda la Unión Europea en materia de descarbonización de la economía. «Lo peor que nos podemos encontrar es que nos pase un tsunami por encima», indicó. «Tenemos que anticipar esa preparación por parte de la industria», apuntó.

La titular de Transición Ecológica es consciente de que uno de los principales problemas a los que tendrá que enfrentarse su propuesta de poner fin a la venta de vehículos de combustión en menos de 22 años están relacionados con el sector de la fabricación. Por eso, destacó la importancia de ir transformándose para liderar esas nuevas alternativas que están surgiendo en el campo de la movilidad eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Ribera afirmó -tras confesar que si hoy tuviera que adquirir un coche optaría por un híbrido- que quienes ahora tienen automóvil en propiedad «pueden estar tranquilos, porque tenemos tiempo con coches mucho más eficientes, con motores de combustión y también híbridos».

Sin embargo, la ministra se puede encontrar con una traba inesperada en Bruselas. El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, señaló ayer que la Comisión analizará si esa futura prohibición «es conforme o no» con la normativa comunitaria.

Arias Cañete afirmó que «no le consta» que ningún otro país haya fijado por ley la prohibición de matricular determinados modelos en ese plazo. «He oído declaraciones de Gobiernos de que en 2040 no se podrá, pero no lo he visto plasmado en legislaciones internas», concluyó el comisario español.