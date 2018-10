Tapia insiste que en La Naval no cabe el rescate, solo apoyo si se presenta un inversor DV VITORIA. Viernes, 12 octubre 2018, 10:11

El Parlamento Vasco aprobó ayer por unanimidad una iniciativa que aboga por una solución público-privada -que contempla incluso la participación económica directa del Gobierno Vasco- para reflotar La Naval de Sestao. Aun así, este consenso no parece tener apenas validez. El comité de empresa del astillero lo calificó como «insuficiente», al tiempo que la consejera de Desarrollo Económico y Transportes, Arantxa Tapia, reiteró que no cabe plantearse un rescate público.

La consejera insistió en que no se pueden generar falsas expectativas y «tenemos que ser tajantes, no es posible ni el rescate, ni la publificación» del astillero por que «eso a día de hoy la Unión Europea no lo permite».

La respuesta de Tapia se produjo tras las peticiones directas que formularon al Gobierno Vasco los parlamentarios de EH Bildu, Iker Casanova, y el de Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra, durante el pleno del Parlamento Vasco en que se volvió a analizar la situación del astillero, que el miércoles anunció el inicio del expediente de despido de toda la plantilla, que cuenta con doscientos empleados. Ambas formaciones políticas insistieron en que no se puede esperar más y que para evitar el cierre total de la dársena vizcaína es necesario su rescate y que se publifique, sin esperar a que aparezca ese inversor privado que no termina de llegar.