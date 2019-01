Tapia defiende que la innovación no tangible, la basada en las personas, es lo que va a marcar la diferencia La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, este viernes en el 5 aniversario de la Nueva Cultura de Empresa de Adegi. / Lusa La consejera anima a mimar el talento y a volar para llegar los primeros PILAR ARANGUREN San Sebastián Viernes, 18 enero 2019, 12:23

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha defendido hoy la necesidad de impulsar la innovación no tangible en las empresas, aquella que afecta fundamentalmente a las personas, porque entiende que eso es lo que nos va a marcar la diferencia respecto de otros territorios y países. Tapia ha señalado que las empresas vascas tienen un largo recorrido en innovación tecnológica, «algo que siempre hemos hecho muy bien», pero ha señalado que en estos momentos en los que el talento escasea y hay una fuerte competencia para hacerse con él se requiere algo más. Ese algo más, ha señalado, es situar el talento como principal foco, «tiene que ser el protagonista para que nuestras empresas sean más atractivas».

Tapia ha destacado que ya no basta con que las empresas estén bien gestionadas o innoven en tecnología, ya que en un momento en el que escasea el talento y en el que las empresas se roban unas a otras no hay que tener miedo a tener a las mejores personas, «porque cuanto más valgan más creces». La consejera ha realizado estas declaraciones durante su intervención esta mañana en el 5 aniversario de la Nueva Cultura de Empresa de Adegi, que ha tenido lugar en Tabakalera y que ha reunido a unas 400 personas del ámbito empresarial y también institucional.

La consejera ha destacado que es importante conocer nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades y para atraer a esas personas es necesario, ha dicho, hacer frente a nuestras debilidades. Ha animado a los asistentes a trabajar para atraer capacidades en todos los ámbitos. Recordando la frase de que el 'que no corre vuela' ha indicado que «tenemos que volar para llegar los primeros. Somos un pueblo pequeño y necesitamos todo el talento, desde el primero hasta el que está en el último eslabón, porque ese también tiene un talento especial». Tapia ha recalcado que aunque se están haciendo muchas cosas al respecto «todavía tenemos un largo camino por recorrer».

Nueva cultura de empresa

El presidente de Adegi, Eduardo Junkera, que ha cerrado la jornada, centrada en el talento, ha destacado que el movimiento de transformación cultural que supone la Nueva Cultura de Empresa será clave en el éxito futuro de las empresas que quieran ser atractivas para sus personas, para atraer el talento que necesitan y así hacer frente también como territorio a los retos de un mundo global, incierto y aceleradamente cambiante.

Junkera ha confiado en que de la misma manera que de todas partes del mundo vienen a nuestra tierra a conocer la Nueva Cocina Vasca, «vengan también en el futuro a conocer la Nueva Cultura de Empresa porque inspira y hace mejores y más atractivas las empresas para el talento, sea éste de donde sea».

Y es que la jornada ha realizado un paralelismo entre el talento que ha sido capaz de generar y atraer la Nueva Cocina con el que aspira a lograr todo el tejido productivo. Así, algunos de los más reputados cocineros guipuzcoanos han participado en una mesa redonda para contar sus experiencias en esta materia. Pedro Subijana, Andoni Luis Aduriz, Helena Arzak y el director del Basque Culinary Center, José Mari Aizeaga han protagonizado esta charla. Aduriz se ha mostrado feliz por haber emprendido este camino, pero también ha destacado que fue gracias a cierto grado de ingenuidad en sus comienzos, y que visto con perspectiva ha resultado gratificante pero también muy duro.

Durante la jornada ha intervino también a distancia Marcos Urarte, director general de Pharos, una consultoría con una gran sensibilidad humanística, según ha destacado el presentador. Urarte ha defendido que «rodearte de gente mejor es la máxima expresión de talento» y que lo que «nos va a permitir diferenciarnos no es la producción sino la cultura de la empresa». Ha incidido en que la cultura no es el ADN sino el sistema inmunológico, porque si alguien que viene de fuera o un cambio no aporta valor la cultura lo rechaza«.

Los asistentes han podido conocer también de cerca dos experiencias concretas de empresas guipuzcoanas que están impulsando esa Nueva Cultura de Empresa. Se trata de la oiartzuarra Salto Systems y de Angulas Aguinaga. Responsables y trabajadores de ambas empresas han explicado algunas de las peculiaridades de sus organizaciones, más basadas en las personas, y en donde las aspiraciones, el desarrollo personal y la conciliación, son entre otras cuestiones, aspectos tan fundamentales o más que el propio salario.