«Talgo pasará a manos de la cuadrilla vasca antes de Santo Tomás» El consejero Jauregi considera «muy curioso» que José Antonio Jainaga fuese llamado a declarar a la Audiencia Nacional el mismo día que se cerró la financiación de la compañía ferroviaria

Cuenta atrás para cerrar definitivamente la operación Talgo y que la empresa ferroviaria pase a manos vascas. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha confirmado este jueves que Talgo recaerá en la «cuadrilla vasca» -la compra por parte de Clerbil, el Gobierno Vasco, BBK y Vital- «antes de Santo Tomás». Es decir, la adquisición se oficializará antes del próximo día 21.

El titular de Industria, durante su intervención en el foro 'Gipuzkoa al Día' de El Diario Vasco, ha asegurado que la operación Talgo está ya «en la última 'txanpa'» y que ahora solo falta cruzar la línea de meta. De hecho, ha recordado que el próximo 12 de diciembre se celebrará una junta de accionistas extraordinaria que deberá formalizar el plan de financiación para la empresa acordado con una veintena de bancos y que conlleva la entrada de la Sepi en la compañía con un 7,8%.

Según ha detallado, son 150 millones de euros: 75 de la 'cuadrilla' vasca y otros 75 que vienen del SEPI. Financiación necesaria «para que los bancos refinanciasen a su vez la deuda y diesen nuevas líneas de crédito para el proyecto industrial que Talgo necesita para dar salida a su muy exitosa cartera de pedidos», ha dicho. Después, la operación se cerrará formalmente ante notario.

Además, y preguntado por si cree que es «casualidad» que el paso de José Antonio Jainaga por la Audiencia Nacional (AN) sucediera justo en plena operación Talgo, el consejero ha reconocido que es «muy curioso» que la declaración de Jainaga en la AN -el presidente de Sidenor está investigado por las supuestas ventas de acero para uso militar a una empresa de armamento israelí- fuese el mismo día que se cerró la financiación de la compañía ferroviaria.

Igualmente, ha considerado que «tiene sentido» que Euskadi cuente con dos fabricantes de trenes a una distancia de 100 kilómetros, CAF y Talgo, ya que este último está enfocado en fabricar trenes de alta velocidad y la empresa beasaindarra «por ahora no los hace».

