Talentu ekintzailea, berrikuntza teknologikoa eta industria lotzeko ekitaldia
Zunder konpainiako CEO Daniel Perez izan da MUBIL Startup Experience ekimenaren lehen saioko protagonista
DV
Asteartea, 7 urria 2025, 14:26
Zunder konpainiaren CEO eta sortzaile Daniel Perez izan da MUBIL Startup Experience ekimenaren lehen edizioko protagonista. Joan den ostegunean egin zen ekitaldia, talentu ekintzailea, berrikuntza teknologikoa eta industria lotzeko helburuarekin. Gidoirik gabeko topaketan, bertaratutakoen galderei zuzenean erantzunez, adierazi zuen Europak mugikortasun elektrikoaren sektorean duen erronka nagusietako bat dela osagaien eta materialen hornikuntza-katean dauden gabeziei aurre egitea. Bere ustez, baterien inguruko lehiak, adibidez, enpresa-aliantzak eta lankidetza publiko-pribatua behar ditu.
MUBIL Centerrek proiektu emergenteak, sektoreko enpresen ordezkariak, inbertitzaileak eta ekosistemako liderrak bildu zituen, garraiatzeko modua eraldatuko duten irtenbideak bizkortzeko helburuarekin. Antonella Brogliak gidatutako hitzaldiak «Ask Me Anything» formatua jarraitu zuen eta bertaratutakoen arteko networking saio batekin amaitu zen.
Bigarren urtez jarraian Mugikortasun Elektrikoaren kategorian 2024ko Europako CEO izendatua izan den Daniel Perezek bere konpainiaren ibilbidea azpimarratu zuen, ibilgailu elektrikoen kargatze-arloan erreferentea baita. Gainera, adierazi zuen ezinbestekoa dela operadoreen arteko elkarreragingarritasuna lehenestea, beren esperientziaren arabera balio operatibo txikiagoa ematen duten roaming plataformen aldean. Eta, aldi berean, nabarmendu zuen estazioen etorkizuna «karga ematetik» haratago joango dela, bideragarritasuna bermatuko duten zerbitzuekin; hala nola jatetxeak eta vending-a. Beraz, instalazioen kokapenak kontuan hartu beharko direla adierazi zuen. Eta argitu zuen Zunderrek hainbat proba-proiektu dituela martxan azpiegitura horien benetako gastuak neurtzeko.
Hain zuzen ere, nabarmendu zuen oso garrantzitsua dela kostu txikiko probak dituzten konponbideak baliozkotzea, diru kopuru handiak ez inbertitzeko gauza «perfektu» batean, merkatuak ez onartzeko arriskua baitago, bere arazoak konpontzen ez dituelako: «Arrisku handia da berandu konturatzea merkatua beste norabide batean doala, dagoeneko ez daukazunean pibotatzeko tarterik».
Zunderren arrakastaren gakoak
Zunder 2017an sortu zen, eta bertaratutakoek hainbat galdera egin zizkioten Perezi, konpainiaren jatorriaren eta gainditu behar izan dituen erronken inguruan. Hizlariak azaldu zuen nola identifikatu zituzten hastapenetan funtsezkoak ziren bi arazo: kargatzaileak eskuratzeko kontratu konplexuak sinatzeko beharra eta karga azkarreko puntuen eskasia, eta nola egin zuten horiei irtenbidea emateko apustua. Hala, kudeaketa-software bat garatzen hasi zen konpainia, eta, azkenean, azpiegitura propioa ezarri zuen. Izan ere, bigarren urtez jarraian, Zunder da kargatze ultralasterreko ranking nazionalaren liderra. 2024ko abenduko datuen arabera, +150 kW baino gehiagoko 764 karga-puntu operatibo ditu.
Arrakastaren gakoetako bat ikerketan inbertitzea izan da, estazioak zehaztasun handiz non instalatu erabakitzeko, eta, horri esker, desbideratze minimoa izan dute karga-puntu bakoitzeko diru-bilketaren eta aurreikuspenen artean.
Era berean, Perezek ekintzailearen bizitzari buruzko hausnarketa irekia eskaini zuen, eta startup baten sorrera honela deskribatu zuen: «euforia eta izu-uneak dituen errusiar mendi bat,» bizimodu lasaia nahi duen jendearentzat «egokia ez dena». Azken aholku gisa, zenbat kapital behar den zorrotz kalkulatzea gomendatu zuen, eta etsipenezko une batean etorkizuna akordio txar batengatik ez hipotekatzea: »Gaizki badoa, hobe lehenbailehen uztea. «Txorrota garaiz ixten» jakin behar da, arazoa handiagotu baino lehen«.