Susana Franco: «¿Reducir la jornada? Puede elevar la productividad si se trabaja mejor»

Susana Franco, investigadora sénior de Orkestra, analiza las claves de Euskadi en materia de productividad. Desde sus fortalezas hasta sus debilidades, tiene claro que las ... empresas vascas deben invertir en capital humano, infraestructuras, innovación y una buena cultura y entorno de trabajo.

–¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de la economía vasca en este aspecto?

–La evolución de la productividad depende tanto de lo que sucede con la producción como con lo que ocurre en el empleo. En periodos de recesión es posible seguir aumentando la productividad si se destruye empleo en mayor medida de lo que disminuye la producción. Esto es lo que ocurrió en Euskadi hace años. Por el contrario, si se mantiene más el empleo –o se destruye menos que en otros lugares–, como ocurrió en Euskadi durante la pandemia, esto puede tener un impacto negativo. Sin embargo, el mantenimiento del empleo contribuyó a la mejora del bienestar y constituye una fortaleza que seguramente también está contribuyendo a que ahora el aumento de la productividad sea de carácter progresivo, es decir, creando empleo y aumentando la eficiencia para que la producción lo haga aún en mayor medida.

–¿Euskadi saca buena nota en todos los sectores?

–Las diferencias en productividad pueden explicarse en parte por la diferente estructura sectorial. El País Vasco tiene una mayor proporción de su empleo en algunos sectores, como el manufacturero, que son más productivos. Por eso es importante comparar también la productividad por sectores. Así, en el sector manufacturero Euskadi también se sitúa por encima de la media europea y a la cabeza de España. Sin embargo, según el informe del Colegio General de Economistas, en el sector de 'Información y comunicaciones' la productividad en Euskadi se sitúa por debajo de la media española.

–¿Qué pueden hacer las empresas y empleados para mejorar?

–Por un lado, seguir invirtiendo en la formación del capital humano, especialmente aquella que está alineada con las necesidades de la industria vasca y las tendencias tecnológicas, ya que las personas mejor formadas pueden ser más eficientes y productivas. También mejorar las condiciones de trabajo, ya que cuanto más satisfechas están las personas, más productivas podrán ser. Por otro lado, invertir más en infraestructuras y activos tangibles e intangibles; es decir, más I+D, pero también otros tipos de innovaciones de mejoras organizativas o de marketing. Y es en este tipo de innovación donde nuestros análisis muestran que las empresas vascas tienen mayores carencias.

–¿Una reducción de la jornada laboral incidiría de forma negativa en la productividad?

–No necesariamente. Además de medir la productividad por persona empleada se puede medir por hora trabajada. Los datos muestran que Euskadi también lidera el ranking en España en cuanto a productividad por hora trabajada. Además, a pesar de ya ser líder en 2012, ha sido capaz de crecer desde entonces más que la media española y por encima de lo que se creció en Madrid y Cataluña, algo que no es fácil dado que suele darse una tendencia de convergencia entre regiones. No se trata, por tanto, de trabajar más sino de trabajar mejor, y reducciones en la jornada laboral pueden ir acompañadas de aumentos en la productividad por hora que permitan mejorar el bienestar de las personas trabajadoras sin dañar la competitividad de las empresas. La clave, entonces, es la inversión en capital humano, infraestructuras, innovación y una buena cultura y entorno de trabajo.

–¿Cómo influye el teletrabajo?

–En principio, la flexibilidad que da el teletrabajo puede ayudar a aumentar la productividad, tanto por la reducción de tiempo perdido en traslados como por aumentos en la satisfacción con el trabajo. Sin embargo, tiene que ir acompañado de avances en los sistemas de gestión, que tengan en cuenta esa ausencia de presencialidad, para que los aumentos de productividad sean efectivos y se puedan contrarrestar algunos elementos negativos que la no presencialidad podría tener. De todas formas, mucha de la investigación en este ámbito apunta a la idoneidad de formas híbridas que combinan elementos de teletrabajo con elementos de presencialidad.

–¿Y cuál sería la afección de la Inteligencia Artificial?

–La IA está revolucionando el mundo del trabajo y puede contribuir de forma significativa a aumentar la productividad, aunque afectará a algunos sectores más que a otros. En ese sentido, en el informe DESI –Digital Economy and Society Index– del País Vasco que elaboramos el año pasado, destacábamos que Euskadi estaba por debajo de la media europea en cuanto al uso de inteligencia artificial por parte de las empresas. Es importante que las empresas vascas no se queden atrás porque esto podría tener un impacto en su productividad relativa en el futuro. Y no se trata solo de usarla, si no de saber adecuarla a sus necesidades, lo que requiere procesos de aprendizaje permanente.