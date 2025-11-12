Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una manifestación de afectados por el IRPH. R. C.

El Supremo falla a favor de la banca sobre la transparencia de las hipotecas de IRPH

Los tribunales tendrán que evaluar caso a caso si las entidades financieras proporcionaron al «consumidor medio» información clara sobre el índice

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

Importante victoria para la banca en dos sentencias del Tribunal Supremo en torno a los casos de hipotecas ligadas al IRPH, que suman años de ... conflicto judicial por la posible falta de transparencia aplicada por las entidades financieras a la hora de comercializar estos préstamos. El Alto Tribunal ha decidido estimar el recurso de casación interpuesto por Kutxabank contra una sentencia de 2017 y, a su vez, desestimar otro interpuesto en febrero de 2021 en la Audiencia Provincial de Girona por dos afectados por estas hipotecas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  7. 7

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  8. 8 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  9. 9

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  10. 10 Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Supremo falla a favor de la banca sobre la transparencia de las hipotecas de IRPH

El Supremo falla a favor de la banca sobre la transparencia de las hipotecas de IRPH