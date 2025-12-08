Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alessandro Curioni, vicepresidente de IBM Research en Europa y África y director de los laboratorios de Zúrich, durante su intervención. IBM

El superordenador cuántico de IBM coge ritmo y ya funciona al 25% de su capacidad

DV visita el cuartel general científico de la compañía en Europa, enclavado en Zúrich, donde se subraya el papel estratégico del polo de San Sebastián

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Zúrich

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:59

Comenta

En los laboratorios de IBM Research de Zúrich, enclavados en las nevadas colinas que dominan el lago de la capital económica de Suiza, la computación ... cuántica no se presenta como una promesa distante, sino como una tecnología que empieza a mostrar resultados tangibles. Esta pasada semana, el gigante azul abrió su cuartel general de ciencia en Europa -cuna de varios premios Nobel- a un grupo de medios europeos, entre ellos DV, para enseñar sin artificios en qué punto real está la carrera cuántica que lideran IBM, Google y Microsoft. Prototipos, ingeniería, simulaciones y datos sobre la mesa para explicar una transición clave: la entrada en la llamada fase útil. Y en esa fotografía continental, Euskadi ocupó un lugar visible. El IBM Quantum System Two de Donostia, operativo desde el 14 de octubre, funciona ya al 25% de su capacidad, un ritmo inusualmente alto para una máquina recién desplegada.

