Supermercados de Gipuzkoa comienzan a repartir sus productos y alimentos con Glovo

La compañía de reparto Glovo se ha convertido en una opción rentable para los supermercados de nuestro territorio. En Donostia, la empresa barcelonesa colabora ... con seis cadenas (BM, Super Amara, Dia, Veritas, Eroski y Alcampo). Muchas de ellas se han adherido recientemente a esta plataforma, mientas que otras llevan años usando ya este servicio de reparto. La realidad es que estos grupos de distribución han afianzado su presencia en Gipuzkoa desde este mismo verano.

Los establecimientos del grupo Uvesco –BM y Super Amara– han adoptado este modelo hace poco. Operan en Gipuzkoa con Glovo desde marzo, después de haber hecho una primera prueba en Madrid. «Llevábamos un tiempo viendo que el mercado de la ultraconveniencia y de las entregas ultra rápidas empezaba a hacerse un hueco entre los supermercados. Vimos que se empezaba a crear una necesidad entre los clientes y nos dispusimos a colaborar con Glovo para satisfacerla», explica Ion Elizalde, responsable de comercio electrónico de la cadena.

Este nuevo acuerdo, aclara, no va a provocar la desaparición del reparto a domicilio más tradicional. «Ambos servicios son complementarios. La tienda online está pensada para que nuestros clientes tengan una experiencia completa, enfocada en pedir una cesta que tenga de todo y que se entrega en el día. Glovo, en cambio, está pensado para una cesta mucho más pequeña, con el objetivo de preparar y entregar el pedido en media hora». Una alianza que representa «ganancias mutuas».

«Nos ha sorprendido el tipo de cesta que se pide. Pensábamos que iba a ser mucha cerveza, pero se reparte mucha fruta» Ion Elizalde Responsable E-Commerce Uvesco

Este formato, que hasta el momento les está yendo «bien», ha empujado a estos supermercados a adaptar su oferta para las dinámicas de un servicio de reparto inmediato. «En el establecimiento, todo lo que es pescado y carnicería lo preparamos 'in situ'. Eso lleva tiempo, por lo que solo se puede conseguir por la tienda online. En Glovo hemos metido todo lo seco y lo fresco que pueda ser entregado en media hora y hemos hecho algunas adaptaciones técnicas, como vender por unidades y no por kilos», comenta Elizalde. Unas adaptaciones que, como menciona el responsable de Uvesco, han ocasionado varios resultados imprevistos: «La cesta media ronda los 25 o 30 euros, pero nos ha sorprendido sobre todo las horas y el tipo de productos que más se piden. Creíamos que iba a funcionar más a última hora de la tarde, pero a las mañanas hay mucha gente que pide el desayuno en Glovo, y eso nos ha sorprendido. También nos ha llamado la atención el tipo de cesta que se pide, porque pensábamos que iba a haber cerveza, patatas..., pero pesa bastante el fresco, sobre todo la fruta». Además, según especifica Elizalde, el cliente «puede pedir lo que desee» al no haber límite de cantidad.

Pero, aunque desde Uvesco reconocen estar «contentos», también admiten haber tenido «incidencias» por el reciente cambio de modelo laboral y la consiguiente falta de repartidores, lo que les ha hecho reducir el horario operativo de los supermercados en la aplicación.

Además, entre la cartera de clientes de la compañía también se encuentran cadenas con más años de experiencia, como es el caso de Dia, que comenzó su colaboración en 2020. Según especifican desde el grupo, en la actualidad el servicio online «cubre más del 80% de la población de Euskadi», donde a través de 77 tiendas han registrado más de 6,6 millones de pedidos en los últimos cinco años. «La acogida ha sido especialmente buena en Gipuzkoa. Hemos comprobado cómo la combinación de un surtido completo y equilibrado, el mejor precio y la entrega rápida genera una experiencia muy satisfactoria», explica Alberto Campo, director de experiencia al cliente y desarrollo de negocio E-Commerce.

«La tienda online es perfecta para la compra completa y Glovo para una entrega rápida y recibirel pedido en media hora» Alberto Campo Desarrollo E-Commerce de Dia

Al igual que en el caso de BM, Dia utiliza la compañía de reparto para una experiencia «express», a la misma vez que mantienen su propio servicio de entrega. «Es una alianza que nos permite satisfacer las necesidades. Nuestra tienda online es perfecta para la compra completa y planificada, y Glovo para una entrega rápida y recibir el pedido en media hora. No compiten», alega Campo, y añade que entre lo más pedido se encuentran las bebidas, los huevos, la fruta, la verdura y la carne.

Una alianza estratégica que, en su opinión, resulta una «inversión en la experiencia del cliente», que es capaz de recibir «máxima calidad, conveniencia y cercanía».