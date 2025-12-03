Zarautz estrena 18.500 m² de nuevo suelo industrial tras una inversión de 13,6 millones

El amanecer industrial de Errotaberri ya tiene cifras y protagonistas: 18.500 metros cuadrados de nuevo suelo urbano para uso industrial, una inversión de 13, ... 6 millones y 20 parcelas listas para atraer actividad y empleo cualificado en Zarautz. La operación la ha pilotado el Gobierno Vasco a través de Sprilur, con la complicidad financiera del Ayuntamiento y la Diputación foral, que aportaron 1,57 millones para cerrar un proceso largo y complejo, pero con resultado tangible: las primeras empresas ya se mueven. A pie de obra, el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, y el alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka, han sellado este miércoles una foto que resume la estrategia: reservar suelo bien conectado para que la industria no se quede sin espacio, y hacerlo con criterios de accesibilidad, seguridad y convivencia.

Lo que ayer fue un proyecto, hoy es un polígono con vida. De las 20 parcelas resultantes, 13 son de promoción pública y una de ellas ya tiene inquilino: Hosokawa ha estrenado la zona nueva y otra empresa ha firmado reserva, mientras Iberdrola prepara una subestación para garantizar potencia y estabilidad al conjunto. La urbanización no ha sido un simple asfaltado: se encauzó la regata Olaa para eliminar el riesgo de inundación, se abrió el vial que conecta con el puente sobre la A-8 y la trama urbana, y se pactaron mejoras con compañías consolidadas del entorno para ganar accesibilidad. Incluso se reconsideró el plan inicial para integrar definitivamente el caserío Etxetxo, un gesto que revela la voluntad de coser actividad productiva y paisaje residencial sin imposiciones.

La escena de esta mañana ha tenido también un mensaje político-económico. Jauregi reivindicó la «excelente colaboración» institucional y el valor de anticiparse con suelo disponible para que la industria arraigue o crezca sin demora, tanto regenerando áreas como promoviendo nuevos desarrollos. Txurruka, por su parte, puso voz al alivio local: Zarautz necesitaba ofrecer parcelas y ahora puede hacerlo, con una primera implantación ya en marcha y más en el horizonte. «El Ayuntamiento quiere agradecer al Gobierno Vasco la inversión realizada para ampliar el polígono industrial de Errotaberri. Superadas todas las dificultades, sin duda, el resultado final ha merecido la pena», ha señalado Txurruka.

La cifra 26 millones de euros invertirá el Gobierno Vasco, a través de la SPRI, en suelo industrial en Gipuzkoa en 2026 en 15 proyectos.

El perímetro de Errotaberri ayuda a entender la escala: 195.500 metros cuadrados de ámbito, más de 96.000 de edificabilidad total y 38.112 ya ocupados por pabellones activos antes de esta fase, donde conviven firmas emblemáticas como KSB ITUR con usos residenciales integrados.

Eskuzaitzeta y Oikia

Errotaberri no es un hecho aislado, sino un eslabón de una cadena que mira a 2026. Junto a Eskuzaitzeta y Oikia, figura entre las actuaciones más relevantes del Grupo Sprilur en Gipuzkoa para crear y adecuar suelo industrial. Y la agenda inmediata aprieta: casi 26 millones previstos el próximo año en 15 proyectos del territorio, con siete operaciones de regeneración de suelos por encima de 11,5 millones y ocho nuevos desarrollos que superan los 14,4 millones. Traducido a impacto local, significa más espacios preparados, menos cuellos de botella para implantaciones y la posibilidad de que casos como el de Hosokawa se multipliquen.

La crónica deja, además, una lección operativa: los tiempos importan. Errotaberri ha requerido coordinar hidráulica, carreteras, energía y ordenación urbana para pasar de un plano a un polígono competitivo, pegado a la AP-8 y con garantías de suministro. Ese es el tipo de suelo que hoy demandan las empresas que fabrican, ensamblan o distribuyen: parcelas listas, accesos claros y energía asegurada. Con esas tres claves, la fotografía de hoy puede convertirse en una estadística mañana: más metros ocupados, más inversión privada y más empleo estable en la comarca.