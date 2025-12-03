Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andoitz Korta, Xabier Txurruka, Mikel Jauregi y Txaber Ouro, este miércoles en Zarautz. Irekia

Zarautz estrena 18.500 m² de nuevo suelo industrial tras una inversión de 13,6 millones

El Gobierno Vasco y Sprilur culminan la urbanización del polígono Errotaberri, que suma 20 parcelas para atraer nueva industria

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:01

Comenta

El amanecer industrial de Errotaberri ya tiene cifras y protagonistas: 18.500 metros cuadrados de nuevo suelo urbano para uso industrial, una inversión de 13, ... 6 millones y 20 parcelas listas para atraer actividad y empleo cualificado en Zarautz. La operación la ha pilotado el Gobierno Vasco a través de Sprilur, con la complicidad financiera del Ayuntamiento y la Diputación foral, que aportaron 1,57 millones para cerrar un proceso largo y complejo, pero con resultado tangible: las primeras empresas ya se mueven. A pie de obra, el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, y el alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka, han sellado este miércoles una foto que resume la estrategia: reservar suelo bien conectado para que la industria no se quede sin espacio, y hacerlo con criterios de accesibilidad, seguridad y convivencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  3. 3 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  4. 4 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8 Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo»
  9. 9 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  10. 10

    Dentro del edificio okupado de la polémica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zarautz estrena 18.500 m² de nuevo suelo industrial tras una inversión de 13,6 millones

Zarautz estrena 18.500 m² de nuevo suelo industrial tras una inversión de 13,6 millones