Industria aplaza a 2020 la subida del precio por las emisiones Mantiene en vigor la norma anterior para evitar que un 20% de los nuevos vehículos tengan que pagar el Impuesto de Matriculación JOSÉ M. CAMARERO MADRID. Sábado, 1 septiembre 2018, 18:01

El Gobierno no quiere que los impuestos le amarguen el inicio del curso con apenas tres meses en el poder, en uno de los sectores que, además, es de los más sensibles a cualquier cambio normativo, el de la automoción. Por eso, el Ministerio de Industria ha optado por mirar hacia adelante y aprobar un régimen transitorio por el que se seguirán aplicando los valores de emisiones utilizados hasta ahora a los vehículos que se matriculen a partir de hoy, postergando a finales del año 2020 la puesta en marcha del nuevo régimen que cuantifica esa contaminación con unos nuevos parámetros. Si no lo hubiera hecho, aproximadamente un 20% de los vehículos que se comercializasen a partir de este mes estarían obligados a pagar el Impuesto de Matriculación; algo que, hasta ayer, no ocurría.

La explicación a este cambio de fiscalidad se debe a que el nuevo protocolo -denominado WLTP-, que se aplica en toda la Unión Europea, establece unas pruebas de emisión más realistas que el de la norma hasta ahora vigente -la NEDC-, y cuyos resultados se consideran más certeros aunque los niveles de emisión sean los mismos. Es decir, se pone el listón más alto al establecer los grupos de contaminación. Y eso influye directamente en la tributación que deben soportar esos coches.

Lo que ha hecho el Gobierno ha sido aplicar una herramienta, prevista en el reglamento de la Unión Europea, con la que se correlacionan los valores de dióxido de carbono (CO2) del WLTP emitidos por los vehículos con los del protocolo anterior de forma proporcional para evitar discrepancias hasta 2020.

Muchos de los vehículos que hasta ahora estaban exentos de abonar el Impuesto de Matriculación estaban llamados a tener que abonar esa figura fiscal con el nuevo protocolo, al determinar que se superan los límites establecidos aunque la emisión sea la misma. Ese impuesto se encuentra exento para vehículos con emisiones menores a 120 gr/km de dióxido de carbono (CO2). A partir de ese límite, sí están obligados a pagarlo, por tramos, con tipos que van del 4,75% al 14,75%.

Los cálculos del sector estiman que con el WLTP postergado hasta dentro de dos años y tres meses, solamente un 5% de los vehículos que hasta ahora se ponían en la calle tendrán que abonar el Impuesto de Matriculación, aunque hasta ayer no lo hacían. Son los motores cuyas emisiones se encontraban muy cerca de los límites, y con cuyo cambio con el nuevo protocolo, se considera que ya contaminan más y tienen que pagar por ello.

En realidad, esta medida no exime a ningún modelo de cumplir con las emisiones establecidas con la nueva homologación, aunque con la aplicación del nuevo índice de emisiones se gradúa el impacto fiscal del cambio de procedimiento y se promueve la renovación del parque móvil. El Ejecutivo considera que esta moratoria contribuye a crear «un marco de estabilidad y certidumbre».

Con la moratoria en marcha, desde la patronal de fabricantes (ANFAC) valoran «positivamente esta medida porque limita el impacto en la demanda de vehículos de cara a los próximos años y aporta estabilidad al mercado». Además, la organización considera que se abre «un entorno de diálogo que puede dar como resultado medidas industriales de calado» para el sector.