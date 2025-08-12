Statkraft lamenta la declaración de impacto ambiental negativa de Piaspe
La multinacional noruega asegura que su proyecto cuida la sostenibilidad económica, medioambiental y social
San Sebastián
Martes, 12 de agosto 2025, 12:46
La multinacional noruega Statkraft lamenta la resolución desfavorable emitida por el Gobierno Vasco respecto a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto eólico Piaspe ... , situado entre los municipios de Azpeitia, Zestoa y Errezil.
El plan contemplaba cinco aerogeneradores con una potencia instalada de 33 MW y, según la empresa, respondía a un triple criterio de sostenibilidad (económica, medioambiental y social). Para su desarrollo, Statkraft firmó un acuerdo con la ingeniería Krean (Mondragon Corporación) con el objetivo de fomentar la «socialización de la energía» e implicar a empresas, administraciones y comunidades locales.
La compañía asegura que espera la publicación oficial de la DIA en el Boletín Oficial del País Vasco para analizar el contenido, así como la resolución de la Autorización Administrativa Previa (AAP), aún pendiente. Una vez disponga de toda la documentación, evaluará la «posibilidad de presentar recursos».
En paralelo, Statkraft también lamenta la DIA negativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) al proyecto Itsaraz, de 60,4 MW, ubicado entre Aramaio y Eskoriatza. En este caso, la AAP tampoco ha sido publicada, lo que impide por ahora presentar alegaciones.
La empresa asegura que, aunque respeta las decisiones de los órganos competentes, mantiene su compromiso con la transición energética y considera que Euskadi «debe jugar un papel fundamental» en este proceso.
