Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Statkraft lamenta la declaración de impacto ambiental negativa de Piaspe

La multinacional noruega asegura que su proyecto cuida la sostenibilidad económica, medioambiental y social

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 12:46

La multinacional noruega Statkraft lamenta la resolución desfavorable emitida por el Gobierno Vasco respecto a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto eólico Piaspe ... , situado entre los municipios de Azpeitia, Zestoa y Errezil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  4. 4

    Gipuzkoa sigue asándose, por cuarto día consecutivo, bajo una ola de calor persistente
  5. 5 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  6. 6 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  7. 7 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  8. 8

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  9. 9

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  10. 10

    El Mirandés, una opción para Carlos Fernández

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Statkraft lamenta la declaración de impacto ambiental negativa de Piaspe

Statkraft lamenta la declaración de impacto ambiental negativa de Piaspe