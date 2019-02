Los sindicatos temen que la desaceleración impacte en el empleo Trabajadores de la factoría de Mercedes en Vitoria, buque insignia de la automoción en Euskadi. / MB ELA lamenta la pérdida de centros de decisión y pide atraer proyectos, y CC OO cree que la crisis ha servido de excusa para recortar derechos JULIO DÍAZ DE ALDA Domingo, 3 febrero 2019, 20:54

La desaceleración económica que vive Euskadi -paralela y atenuada respecto de otras economías muy próximas- también despierta, como es lógico, el interés de los sindicatos vascos. Ante esta tesitura incierta, dada la dificultad de medir con la suficiente antelación la temperatura real del tejido productivo, las centrales ponen pie en pared. Y advierten de que venimos de varios años de crecimientos envidiables (en el entorno del 3%) para, desde ese punto de partida, alejar tentaciones de recortes en el empleo de las fábricas de Euskadi.

Desde ELA, su secretario general de Industria y Construcción, Unai Martínez, explica que «las perspectivas señalan que en 2019 se va a producir un descenso de la carga de trabajo en la industria» después de unos ejercicios «calificados por la propia patronal de excelentes». Así, añade, «de llegar ese descenso, sería con una cartera de pedidos en muchos casos en máximos». «Nos preocupa mucho que, incluso en coyunturas boyantes, Gipuzkoa ha perdido tejido industrial», señala, aludiendo a casos como los de Arcelor Mittal Zumarraga, Alfa o Xey en los que, apunta, «las instituciones se dedican a tapar la realidad con propaganda». «No se atraen proyectos y en los últimos años los centros de decisión han desaparecido», afirma.

Al tiempo, el portavoz de la central nacionalista denuncia que «la precariedad también se quiere instalar en la industria». «En los últimos años hemos conseguido avanzar en muchos convenios de empresa pero la patronal impone salarios bajos», concluye.

Más pausada, Garbiñe Espejo, secretaria de Acción Sindical de CC OO Euskadi, se queja de que «la crisis ha servido de excusa para recortar derechos laborales» y que la recuperación «se ha vendido como un mantra sin que haya llegado al terreno de las condiciones laborables». «La desaceleración no puede ser el telón tras el que se escondan la patronal y los gobiernos; no puede ser la justificación para no cumplir lo pactado en los convenios o incumplir lo acordado en las mesas de diálogo social», añade.

A su juicio, la producción industrial en Euskadi no muestra síntomas preocupantes de debilidad en relación a su generación de riqueza, ante lo que señala: «Debemos cuestionarnos si esta realidad se cumple a costa de la pérdida de empleo en el sector». Y alerta ante «la disfunción entre la alta productividad y el coste salarial de los trabajadores».