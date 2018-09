«Sigue habiendo un férreo control de los sindicatos en la estiba», advierte Guibert María Luis Guibert. / Fernando Gómez La presidenta del operador portuario Algeposa rompe su tradicional silencio para pedir una liberalización real del sector y que los empresarios puedan organizar el trabajo ANA BARANDIARAN Miércoles, 19 septiembre 2018, 19:05

En un mundo tan masculino como el de los puertos, sobresale la figura de una mujer, María Luisa Guibert. Ella es la presidenta del Grupo Algeposa, uno de los mayores operadores del sector, nacido en Pasaia, pero con una fuerte posición en Bilbao y otras terminales. Pese a su relevancia, la empresaria es poco conocida. Huye de los focos y rara vez se expone al público. Pero hoy lo ha hecho. En la asociación de directivos Adype le han convencido para dar una conferencia en Bilbao y, aunque no se le notaba nada cómoda en el atril, ha hablado con una contundencia nada común en un sector tan opaco como el suyo.

Así, ha abordado sin ningún reparo el espinoso asunto de la estiba. Según ha denunciado, con las medidas que se han adoptado tras exigir Bruselas la liberalización «no se han resuelto los problemas» porque, ha explicado, «sigue habiendo un férreo control por parte de los sindicatos de la formación y el acceso a la profesión». La razón, ha añadido, es que, ante la amenaza de movilizaciones, «la mayoría de puertos han cedido a las presiones». De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) está investigando, lo que le produce «miedo» por las multas que podrían caer.

«Lo que pedimos es poder organizar el trabajo como cualquier empresario», ha reclamado. También se ha dirigido a la clase política para exigir que se pongan de acuerdo en un plan a largo plazo, a diez años vista, porque no se puede regular un sector que requiere tanta inversión con soluciones cortoplacistas. «Al final siempre se impone eso de 'no queremos broncas en los puertos'. Se prioriza la paz social», se ha quejado.

También se ha mostrado crítica con Puertos del Estado, el ente público que gestiona el sector. Ha pedido una rebaja de las tasas tan elevadas que pagan y ha denunciado que «Madrid no está cumpliendo» con su promesa de ampliar las concesiones a cambio de unas mayores inversiones. Asimismo, se ha unido a las voces que reclaman un modelo distinto, que no dependa en exclusiva de esa institución, «que hace con nosotros lo que quiere». «Lo que pasa en Algeciras no tiene nada que ver con lo que ocurre en Bilbao», ha apuntado. En esta línea, ha advertido de las dificultades para que Pasaia se salga de este esquema y pase a ser considerado puerto de interés local y no general.