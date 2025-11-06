El presidente de IBM España Horacio Morell, protagonista este viernes en DV del XIX Foro Empresarial de Gipuzkoa Tras la puesta en marcha en Donostia del superordenador cuántico, Morell definirá las claves de la transformación de las compañías con las nuevas tecnologías y la IA

Es el presidente en España de IBM, la compañía que acaba de instalar en San Sebastián uno de los ordenadores cuánticos más potentes del mundo. El 'IBM System Two' ya opera en Ibaeta desde hace unas semanas, pero ahora el reto es «desarrollar toda una industria» alrededor de esa tecnología cuántica. Horacio Morell fija claro ese reto al que se enfrenta toda la industria una vez su compañía pone en sus manos esa tecnología.

De este tema y de muchos más hablará este viernes Morell en El Diario Vasco, donde será el protagonista del XIX Foro Empresarial de Gipuzkoa, organizado por el periódico, Laboral Kutxa y EY. La cita tendrá lugar a partir de las 11.00 horas y podrá seguirse en directo en diariovasco.com.

Los retos con la cuántica y la transformación necesaria de las empresas por la IA serán algunos de los temas principales que se tratarán en esta interesante cita.