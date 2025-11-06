Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El presidente de IBM España Horacio Morell, protagonista este viernes en DV del XIX Foro Empresarial de Gipuzkoa

Tras la puesta en marcha en Donostia del superordenador cuántico, Morell definirá las claves de la transformación de las compañías con las nuevas tecnologías y la IA

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

Es el presidente en España de IBM, la compañía que acaba de instalar en San Sebastián uno de los ordenadores cuánticos más potentes del mundo. El 'IBM System Two' ya opera en Ibaeta desde hace unas semanas, pero ahora el reto es «desarrollar toda una industria» alrededor de esa tecnología cuántica. Horacio Morell fija claro ese reto al que se enfrenta toda la industria una vez su compañía pone en sus manos esa tecnología.

De este tema y de muchos más hablará este viernes Morell en El Diario Vasco, donde será el protagonista del XIX Foro Empresarial de Gipuzkoa, organizado por el periódico, Laboral Kutxa y EY. La cita tendrá lugar a partir de las 11.00 horas y podrá seguirse en directo en diariovasco.com.

Los retos con la cuántica y la transformación necesaria de las empresas por la IA serán algunos de los temas principales que se tratarán en esta interesante cita.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  6. 6 La nao San Juan vuelve a la vida
  7. 7

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  8. 8 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  9. 9 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  10. 10 Nueva apertura en el centro comercial Niessen de Errenteria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El presidente de IBM España Horacio Morell, protagonista este viernes en DV del XIX Foro Empresarial de Gipuzkoa

El presidente de IBM España Horacio Morell, protagonista este viernes en DV del XIX Foro Empresarial de Gipuzkoa