«Siempre elaboro un 'plan B' y me pongo en el peor de los escenarios»

Luis Uranga, fundador y gerente de la empresa donostiarra Ur Global

«Una empresa puede tardar poco en internacionalizarse, pero consolidarse en un mercado le puede llevar más de tres años». Por eso, Luis Uranga aconseja meditar mucho los pasos a dar a la hora de expandirse a otros países. El fundador y gerente de Ur Global cuenta ya con amplia experiencia en esta materia y desde su compañía ayudan a las pymes españolas a crear y gestionar filiales en Latinoamérica.

-¿Qué necesidad puede guiar a una empresa para buscar nuevos mercados?

2002 año de fundación. La empresa donostiarra cuenta con 220 empleados Tiene sedes en Colombia, México, Brasil, Perú y Chile. La actividad Servicios de internacionalización Ayuda a las empresas a expandir sus negocios en el mercado de Latinoamérica.

-Una compañía que quiera minimizar su riesgo debe diversificar su actividad. Lo puede hacer en dos sentidos: diversificar en producto o en mercado. Hay que señalar que diversificar en mercado no solo sirve para crecer, también ayuda a mejorar los productos o servicios de una empresa, porque se aprende de los competidores y se hacen frente a otras situaciones que permiten el desarrollo de la actividad.

-Y, ¿por qué poner rumbo a Latinoamérica?

-Ofrece muchas ventajas que en otros mercados no vamos a encontrar. Tenemos la facilidad de hablar el mismo idioma. La competencia será menor, dado que empresas de otros países son más reacios a acudir a Latinoamérica. El coste económico de implantarse allí es menor que, por ejemplo, en Alemania. Y, por defecto, nuestros productos están bien valorados.

-¿En qué aspectos hay que poner énfasis a la hora de internacionalizarse?

- Contar con un equipo humano adecuado es esencial. Hay que comenzar por seleccionar un responsable de proyecto con carisma, amplios conocimientos de su empresa y del mercado al que vamos. Luego, le debemos dotar de un personal capacitado para hacer frente a este reto. Otra de las claves está en construir una estrategia realista, en la que se concreten las distintas fases del proceso y un presupuesto ajustado a las necesidades. A su vez, tenemos que establecer los primeros contactos que nos permitan conseguir relaciones comerciales.

-¿Qué problemas son los más frecuentes durante el proceso?

-Las empresas no suelen elegir adecuadamente al equipo que debe poner en marcha el proyecto. Además, en estos casos, a la matriz le suele costar reaccionar. También se suelen generar problemas a la hora de buscar un socio estratégico. Yo no recomiendo tener un socio accionarial local nada más arrancar el proyecto. Considero que lo adecuado es conseguir una relación mercantil con esa compañía antes de otorgarle una participación en nuestra organización. Primero debemos comprobar si ese socio está a la altura de lo que demandamos.

-¿Cuáles son los puntos fuertes de Ur Global para ayudar a las empresas en este camino?

-Destacamos por cuatro. Somos una empresa con una gran especialización, únicamente trabajamos con empresas españolas, lo que nos permite ofrecer un servicio a medida para cada cliente. También contamos con un alto grado de conocimiento en los mercados en los que nos movemos, ya que nos limitamos a Latinoamérica. Otro aspecto a tener en cuenta es que nos responsabilizamos de todo el proceso, de manera que ofrecemos tranquilidad a los clientes. Y, finalmente, damos confianza. Llevamos a cabo una supervisión constante de todo el proyecto.

- ¿Qué retos tiene la empresa por delante?

- Queremos crecer en España con un servicio especializado en las relaciones entre las matrices y sus filiales. Buscamos ayudarles en cuestiones como el cumplimiento normtaivo internacional, consolidación de cuentas, resolución de conflictos, compraventa de empresas o auditorías de procesos.

-¿Cuál es la historia que hay detrás de la fundación de Ur Global?

-La idea surge de mi experiencia profesional propia. Después de contribuir a la internacionalización de varias empresas, observé que cada vez que arrancaba un proyecto perdía tiempo en actividades que no añadían valor, como todo lo relacionado con la gestión y el back office. En 2001, regresé a España decidido a crear una compañía que a partir de mi experiencia ayude a otras a aterrizar en mercados de Latinoamérica.

-¿Le ha resultado duro crear esta empresa?

-He pasado situaciones críticas. En los primeros años, tuvimos un ritmo de captación de clientes muy bajo y eso me llevó a la ruina. Esto me produjo un primer infarto, con 35 años. Hace cinco años, tuve un segundo infarto generado por la presión y el estrés que conlleva tener un negocio. Y es que no hay ni un solo día en el que no tenga que resolver un problema relativamente grave de alguno de mis clientes.

-¿Qué le motiva para seguir adelante?

-En mi trayectoria profesional me he encontrado con más experiencias positivas que negativas. Actualmente, gestionamos más de 400 filiales y 8.000 trabajadores. Hay muchas personas que tienen empleo gracias a que decidí fundar Ur Global. Además, hay empresas en Euskadi que no han quebrado y han podido salir adelante debido a que en momentos de crisis han subsistido merced a las ganancias que les han generado las filiales que en esta empresa les gestionamos.

-¿Qué cualidades ha adquirido al frente de Ur Global?

-He aprendido a tener paciencia y ser previsor. Ante cualquier situación siempre elaboro un 'plan B' y trato de ponerme en el peor escenario para tener la capacidad de resolver los problemas que puedan surgir. Además, he adquirido creatividad para afrontar estas adversidades.

-¿Cómo consigue gestionar un equipo de más de 200 personas?

-Es una empresa descentralizada. Cada filial la gestiona un responsable cualificado y con sentido común. Desde la matriz podemos darles recomendaciones, pero son los equipos de cada una de las filiales quienes al final acaban tomando esa decisión. Ur Global sigue creciendo gracias al esfuerzo de cada una de esas personas que conforman los equipos de cada país.