Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policías custodian la nueva tienda de Shein, ayer en París. EP

Shein abre en París su primera tienda bajo fuerte presencia policial

La empresa china de moda rápida se encuentra bajo presión en Francia por la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil, que la justicia investiga

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:45

Comenta

La inauguración ayer de la primera tienda física de Shein en París llegó envuelta en una atmósfera tensa, muy distinta a la habitual expectación que ... rodea a la marca en otros países. La empresa china, símbolo del fenómeno de la 'fast fashion digital', desembarca en la capital francesa mientras enfrenta un clima de creciente desconfianza institucional y social. En las últimas semanas, el nombre de Shein ha pasado de representar precios irresistibles y algoritmos vertiginosos de tendencia a convertirse en un caso de debate político, judicial y ético.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  2. 2

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  3. 3 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  4. 4

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  5. 5

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes
  6. 6

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  7. 7 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  8. 8 El plato guipuzcoano que Joseba Arguiñano define como «el más tradicional del País Vasco»
  9. 9

    La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa
  10. 10 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Shein abre en París su primera tienda bajo fuerte presencia policial

Shein abre en París su primera tienda bajo fuerte presencia policial