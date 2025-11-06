Shein abre en París su primera tienda bajo fuerte presencia policial

La inauguración ayer de la primera tienda física de Shein en París llegó envuelta en una atmósfera tensa, muy distinta a la habitual expectación que ... rodea a la marca en otros países. La empresa china, símbolo del fenómeno de la 'fast fashion digital', desembarca en la capital francesa mientras enfrenta un clima de creciente desconfianza institucional y social. En las últimas semanas, el nombre de Shein ha pasado de representar precios irresistibles y algoritmos vertiginosos de tendencia a convertirse en un caso de debate político, judicial y ético.

La polémica se intensificó después de que la justicia francesa abriera una investigación por la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil, un asunto que ha provocado indignación en la opinión pública y ha puesto bajo presión a la compañía. A ello se suman las críticas habituales sobre su modelo de producción acelerado, el impacto ambiental y las dudas sobre las condiciones laborales en su cadena de suministro.

Con este telón de fondo, la apertura de su primera tienda parisina –bajo fuerte presencia policial y protestas convocadas por colectivos feministas y de defensa de la infancia– marca un nuevo episodio en la compleja relación entre el éxito global de Shein y las exigencias regulatorias europeas.

En este contexto, Francia anunció ayer la activación de un procedimiento para «suspender» en su territorio la plataforma de comercio electrónico china. «Los ministros llevarán a cabo una primera evaluación en las próximas 48 horas», agregó la nota del gobierno, sin dar más detalles sobre cómo procederá.