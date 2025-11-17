Una sesión divulgativa para romper mitos sobre la IA, este martes en el Kursaal
Iñigo Belastegui
sAn sebastián.
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
Este martes, entre las seis y media y las ocho de la tarde y con entrada libre, en el espacio Foyer del Kursaal se celebrará ... la sesión divulgativa 'Entendiendo la IA', dirigida a la ciudadanía. Como el título de la acción indica, el principal objetivo de la misma es que se pueda comprender qué es la inteligencia artificial rompiendo mitos, conociendo aplicaciones reales y viendo cómo impacta en nuestra sociedad y soberanía tecnológica.
A través de personas y casos reales, se darán a conocer a la ciudadanía los conceptos básicos para comprender la inteligencia artificial, perderle el miedo, conocer cómo estamos protegidos y descubrir cómo podemos aprovechar sus beneficios.
La sesión estará dinamizada por Jaime García Cantero, analista independiente y director de contenidos de Retina en El País, y se desarrollará en tres partes diferenciadas. La primera, titulada 'Cambia el Chip: IA en acción sin ciencia ficción', se centrará en distinguir entre qué es y qué no es IA y será dirigida por Laura Diz, responsable de Comunicación de BAIC.
Dos mesas redondas
Después, llegará la mesa redonda 'Pasado, presente y futuro de la IA: Hasta dónde llega su influencia y transforma nuestro día a día' y que contará con Maitane Valdecantos, socia de Audens; e Ivan Piris Prieto, AI & Data Science de Tecnun.
Habrá una segunda mesa de diálogo integrada por empresas locales que, a través de la IA, están transformando el mercado laboral y la propia sociedad. Multiverse, Naru Intelligence y Nuuk son tres ejemplos de empresas de esta naturaleza y estarán representadas, respectivamente, por Iraia Ibarzabal, Eider Sánchez y Albert Algans.
La entrada a esta sesión es libre, pero la organización aconseja apuntarse previamente en la web del evento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión