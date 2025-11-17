Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fomento de San Sebastián

Una sesión divulgativa para romper mitos sobre la IA, este martes en el Kursaal

Iñigo Belastegui

sAn sebastián.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Este martes, entre las seis y media y las ocho de la tarde y con entrada libre, en el espacio Foyer del Kursaal se celebrará ... la sesión divulgativa 'Entendiendo la IA', dirigida a la ciudadanía. Como el título de la acción indica, el principal objetivo de la misma es que se pueda comprender qué es la inteligencia artificial rompiendo mitos, conociendo aplicaciones reales y viendo cómo impacta en nuestra sociedad y soberanía tecnológica.

