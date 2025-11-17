Una sesión divulgativa para romper mitos sobre la IA, este martes en el Kursaal

Este martes, entre las seis y media y las ocho de la tarde y con entrada libre, en el espacio Foyer del Kursaal se celebrará ... la sesión divulgativa 'Entendiendo la IA', dirigida a la ciudadanía. Como el título de la acción indica, el principal objetivo de la misma es que se pueda comprender qué es la inteligencia artificial rompiendo mitos, conociendo aplicaciones reales y viendo cómo impacta en nuestra sociedad y soberanía tecnológica.

A través de personas y casos reales, se darán a conocer a la ciudadanía los conceptos básicos para comprender la inteligencia artificial, perderle el miedo, conocer cómo estamos protegidos y descubrir cómo podemos aprovechar sus beneficios.

La sesión estará dinamizada por Jaime García Cantero, analista independiente y director de contenidos de Retina en El País, y se desarrollará en tres partes diferenciadas. La primera, titulada 'Cambia el Chip: IA en acción sin ciencia ficción', se centrará en distinguir entre qué es y qué no es IA y será dirigida por Laura Diz, responsable de Comunicación de BAIC.

Dos mesas redondas

Después, llegará la mesa redonda 'Pasado, presente y futuro de la IA: Hasta dónde llega su influencia y transforma nuestro día a día' y que contará con Maitane Valdecantos, socia de Audens; e Ivan Piris Prieto, AI & Data Science de Tecnun.

Habrá una segunda mesa de diálogo integrada por empresas locales que, a través de la IA, están transformando el mercado laboral y la propia sociedad. Multiverse, Naru Intelligence y Nuuk son tres ejemplos de empresas de esta naturaleza y estarán representadas, respectivamente, por Iraia Ibarzabal, Eider Sánchez y Albert Algans.

La entrada a esta sesión es libre, pero la organización aconseja apuntarse previamente en la web del evento.