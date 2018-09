Qué hacer con el seguro de coche al vender el automóvil

Dependiendo de la compañía aseguradora con la que hayas contratado tu póliza, tendrás una serie de condiciones u otras Lunes, 3 septiembre 2018, 11:16

Son muchos los que se hacen esta pregunta. Y es que, aunque los seguros nos exigen tener una cierta permanencia con ella, pueden suceder muchas cosas en este periodo de tiempo. Si quieres vender o cambiar tu coche, te preguntarás cómo traspasar el seguro, conservarlo con un automóvil distinto o cómo estas nuevas condiciones afectan al contrato y a la póliza.

Si vas a cambiar de coche y el periodo de permanencia con tu seguro aún es largo, te habrás hecho esta pregunta. Dependiendo de la compañía aseguradora con la que hayas contratado tu póliza, bien sea con un comparador de seguros de coche baratos, tendrás una serie de condiciones u otras.

Sin embargo, a grandes rasgos, tendrás dos posibilidades: la de traspasar el seguro al nuevo dueño del coche (en caso de que lo vendas) o la de quedarte con la aseguradora ajustando la póliza a las nuevas condiciones (si adquieres un automóvil nuevo).

Traspasar el seguro del coche a su nuevo dueño Vender tu automóvil implica que el dueño y el conductor habitual cambiará y, por lo tanto, el seguro del coche deberá tener esto en cuenta. Lo que debes hacer siempre es ponerte en contacto con tu compañía aseguradora y ponerla al tanto del cambio, normalmente con cierta antelación. La entidad aseguradora se pondrá en contacto con el nuevo dueño y, tras evaluar sus condiciones como conductor le ofrecerá una póliza acorde a ellas.

Quedarte con el mismo seguro, pero con nuevas condiciones Si decides vender tu coche antes de que acabe tu contrato con la aseguradora, puede que la compañía te devuelva la parte de la prima que nos has consumido o que te reserven la parte proporcional al asegurar un nuevo coche. Como sabes, las condiciones del seguro cambian y, si decides que estas condiciones ya no son convenientes para tu situación, tendrás 15 días para cancelar tu seguro, pero habrás perdido la parte que ya has pagado y que no has disfrutado.