Salto: 25 Años de innovación abriendo puertas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:03 | Actualizado 16:21h.

Salto de ser una pequeña startup, hoy es una marca de referencia internacional que inspira el futuro de la industria gracias a su ecosistema y tecnología para el control y gestión de accesos.

Pionero en tecnología de control de acceso inteligente, celebra su 25.º aniversario. Tras un cuarto de siglo de innovación y transformación, Salto sigue a la cabeza de la industria, redefiniendo la experiencia de acceso y la seguridad de los espacios así como su gestión en todo el mundo.

Fundada en el año 2000 con el propósito de crear un sistema de control de accesos inteligente, universal, inalámbrico y conectado, Salto ha evolucionado desde sus inicios como una startup hasta convertirse en SALTO WECOSYSTEM. Este ecosistema de marcas globales reúne a líderes de la industria como Gantner, Salto y Vintia para ofrecer soluciones avanzadas en control de acceso, taquillas y consignas inteligentes, ticketing, gestión de identidad y la tecnología de cerraduras electrónicas.

Hoy en día, la tecnología de Salto protege y gestiona más de 100.000 instalaciones, 10 millones de puntos de acceso y garantiza la seguridad de más de 40 millones de usuarios diarios en 40 países. Con una plantilla de más de 1.850 empleados a nivel global, la dedicación continua de Salto a la innovación y al desarrollo de nuevos productos lo ha consolidado como una marca líder en infinidad de sectores y aplicaciones.

«Durante 25 años, SALTO ha actuado como una comunidad de pioneros curiosos y unidos, con el compromiso de estar siempre a la vanguardia y un salto por delante,» Marc Gómez, CEO de SALTO WECOSYSTEM. «Nuestro aniversario es tanto una celebración del increíble camino recorrido hasta ahora como una declaración de nuestro ambicioso futuro juntos. Seguiremos impulsando el acceso inteligente con tecnología de vanguardia para crear experiencias más seguras e inteligentes en todo el mundo.»

Salto ha formado parte de cada salto tecnológico en la industria del control de accesos los últimos 25 años. Impulsados por su vocación innovadora, redefiniendo la experiencia de las personas al interactuar con puertas y acceder a espacios. Más importante aún, Salto ha estado abriendo puertas a la oportunidad, la conexión y la innovación en cada uno de los proyectos. Detrás de cada punto de acceso, cada proyecto y cada avance tecnológico, siempre ha habido personas apasionadas, persistentes y dedicadas: personas que creyeron en Saltocuando aún era una pequeña startup en un humilde apartamento; y personas que han conectado culturas, equipos y países. Día a día, cada una de estas personas han construido la empresa que Salto es hoy.

La verdadera clave del éxito de Salto va más allá de sus productos o su tecnología: se trata de las personas y su red de partners que han formado parte de este viaje y su mayor activo para el futuro. Cada individuo ha desbloqueado algo vital al resolver desafíos, forjar alianzas, atender las necesidades de los clientes, descubrir soluciones, fortalecer equipos, ayudar a otros o compartir sueños e historias. Todas estas historias merecen ser celebradas, y el equipo de Salto se enorgullece de hacerlo en su 25.º aniversario.