El salario medio de Euskadi se mantiene en la primera posición en España, con 2.809 euros

El salario bruto medio del empleo principal en Euskadi continúa liderando la clasificación estatal en 2024, según los datos de la Encuesta de Población Activa ( ... EPA) difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra alcanza los 2.809,9 euros, y se sitúa por delante de la Comunidad de Madrid, cuyo promedio se queda en 2.761,8 euros. El salario vasco supera en un 17,7% la media estatal, que el INE coloca en 2.385,6 euros.

Este indicador en Euskadi, que incluye el conjunto de pagos salariales brutos anuales, recuperó en 2023 el terreno perdido durante la pandemia, cuando sufrió un retroceso inédito. De hecho, tras situarse en 2.624,3 euros en 2023, el salario medio en Euskadi experimentó un fuerte incremento en 2024: un avance de 185,6 euros, equivalente a un 7%. Esta evolución es más intensa que la registrada en el salario medio español, que subió un 4,9%, es decir, 112,6 euros.

Si se amplía la perspectiva al último decenio, el crecimiento es aún más notorio. Entre 2014 y 2024, el salario bruto medio del empleo principal en Euskadi ha aumentado un 30,8%, pasando de 2.147,2 euros a los actuales 2.809,9 euros.

Del más bajo al más alto

El INE también ofrece estadísticas por deciles, que van del 1 al 10, y se traducen en la división de la población asalariada en diez grupos del mismo tamaño, ordenados por su salario mensual bruto, de menor a mayor. El decil 1 agrupa al 10% de los trabajadores con los salarios más bajos, mientras que el decil 10 engloba al 10% con los salarios más altos. Así, en Euskadi, en ese último decil, el 10% de los trabajadores con los salarios más altos cobran un total de 5.535,8 euros, mientras que en el extremo opuesto, el 10% de los trabajadores con sueldos más bajos perciben 684,8 euros. Entre medias, se puede constatar que prácticamente el 50% de la población vasca ingresa un salario por encima de los 2.000 euros, lo que mantiene a Euskadi como la comunidad con mayor concentración de sueldos altos.

En la comparativa autonómica, y tras Euskadi y Madrid, se sitúan Navarra, con 2.589,1 euros, y Cataluña, con 2.529,9 euros. Estas cuatro comunidades se mantienen por encima del promedio estatal. En quinta posición aparece La Rioja, con 2.366 euros. En el extremo opuesto de la tabla figura Canarias, donde el salario medio mensual a doce pagas se sitúa en 2.051,7 euros.