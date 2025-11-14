Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los sectores de alto valor tecnológico impulsan a Euskadi a tener el salario bruto más alto de España. Royo

El salario medio de Euskadi se mantiene en la primera posición en España, con 2.809 euros

Según los datos de la EPA, la referencia supera en un 17,7% al promedio estatal, que se queda en 2.385 euros brutos

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

El salario bruto medio del empleo principal en Euskadi continúa liderando la clasificación estatal en 2024, según los datos de la Encuesta de Población Activa ( ... EPA) difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra alcanza los 2.809,9 euros, y se sitúa por delante de la Comunidad de Madrid, cuyo promedio se queda en 2.761,8 euros. El salario vasco supera en un 17,7% la media estatal, que el INE coloca en 2.385,6 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  2. 2 Medio centenar de desalojados por un incendio ya controlado en la subida al faro de Hondarribia
  3. 3 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  4. 4

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  7. 7 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  8. 8 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  9. 9

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  10. 10

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por convocatorias «no comunicadas» de ultras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El salario medio de Euskadi se mantiene en la primera posición en España, con 2.809 euros

El salario medio de Euskadi se mantiene en la primera posición en España, con 2.809 euros