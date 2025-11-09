Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari y otras autoridades políticas y empresariales, frente al superordenador de IBM en Donostia Lobo Altuna

La revolución de la computación cuántica y las 'cosas del comer'

IBM Quantum. ·

Euskadi trata de ganar ventaja en la carrera cuántica después de que Europa dejara marchar los trenes de los microchips y la inteligencia artificial

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:14

En buena parte de la sociedad vasca, la pregunta es tan sencilla como legítima: ¿para qué servirá la computación cuántica? ¿Qué puede cambiar, en la ... práctica, en la vida de las personas o en la actividad de las empresas? En un tiempo en el que los precios, la vivienda, los salarios o los impuestos acaparan las conversaciones, hablar de cúbits y coherencia cuántica puede sonar a lujo intelectual, a una ciencia distante de las urgencias cotidianas. Y, aunque resulte injusto contraponer la apuesta vasca por esta tecnología con los problemas del día a día, sí es razonable exigir respuestas claras a esas dudas. En Donostia, parte de esa respuesta ya puede verse y oírse, como se reflejó en el Foro Empresarial del pasado viernes en DV con el presidente de IBM en España, Horacio Morell, y como se aprecia en el edificio de Ikerbasque, en el Polo Cuántico de Ibaeta, donde late el IBM Quantum System Two, el superordenador cuántico más avanzado del mundo, actualizable, y el primero de su generación instalado en Europa. La inversión global de la infraestructura asciende a 153 millones de euros.

