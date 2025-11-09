La revolución de la computación cuántica y las 'cosas del comer'

En buena parte de la sociedad vasca, la pregunta es tan sencilla como legítima: ¿para qué servirá la computación cuántica? ¿Qué puede cambiar, en la ... práctica, en la vida de las personas o en la actividad de las empresas? En un tiempo en el que los precios, la vivienda, los salarios o los impuestos acaparan las conversaciones, hablar de cúbits y coherencia cuántica puede sonar a lujo intelectual, a una ciencia distante de las urgencias cotidianas. Y, aunque resulte injusto contraponer la apuesta vasca por esta tecnología con los problemas del día a día, sí es razonable exigir respuestas claras a esas dudas. En Donostia, parte de esa respuesta ya puede verse y oírse, como se reflejó en el Foro Empresarial del pasado viernes en DV con el presidente de IBM en España, Horacio Morell, y como se aprecia en el edificio de Ikerbasque, en el Polo Cuántico de Ibaeta, donde late el IBM Quantum System Two, el superordenador cuántico más avanzado del mundo, actualizable, y el primero de su generación instalado en Europa. La inversión global de la infraestructura asciende a 153 millones de euros.

Pero antes de intentar responder a los grandes interrogantes, conviene recordar una cuestión que no está de más. La evidencia científica existe y es indiscutible, como coinciden sin matices los investigadores y empresarios que trabajan en este ámbito. Y, además, esta nueva forma de computar empieza a tener impacto real en la manera en que se investiga, se innova y se planifica la industria. Veinte centros tecnológicos y universidades del País Vasco, junto con una treintena de empresas, exploran ya casos de uso en energía, movilidad, finanzas, biomedicina o materiales avanzados, como detalló Morell en DV Gunea. Todo ello sin contar la ingente cantidad de información y sinergias académicas y científicas que está generando la red Basque Quantum.

En cualquier caso, la computación cuántica no reemplazará a los ordenadores convencionales para las tareas del día a día, pero puede acelerar exponencialmente los procesos que hoy consumen años de cálculo o enormes cantidades de energía. Por ejemplo, en la simulación de moléculas para el desarrollo de nuevos fármacos, en la mejora de la eficiencia energética de la IA o de las redes eléctricas inteligentes, entre otras áreas. También cuenta con un enorme potencial en ciberseguridad, ya que esta tecnología podría dejar obsoletos los cifrados gubernamentales y empresariales actuales, como advierten agentes del sector.

El interrogante, entonces, no es si la cuántica servirá y para qué, sino por qué no apostar por ella. El físico Pedro Miguel Etxenike lo resumía así: «Es arriesgado apostar por la cuántica, pero más arriesgado sería no hacerlo». La iniciativa Basque Quantum —con Donostia conectada a la red internacional de IBM, junto a Nueva York y Kobe— no es un experimento aislado, sino la entrada de Euskadi en el mapa donde puede definirse la próxima revolución industrial. Lo que, en esencia, hace el Gobierno Vasco es ganar ventaja, tiempo, para coger velocidad de crucero y generar el ecosistema que necesita la región para cuando la industrialización de la cuántica sea una realidad sin paliativos. Pese a ello, en este tiempo ya han sido formados 150 especialistas por IBM y el sistema científico vasco antes incluso del arranque oficial del System Two. Por lo tanto, «el reto inmediato —añadió Morell anteayer— es demostrar el valor económico de la cuántica».

Los retos del futuro

Por supuesto, no todo son certezas. La computación cuántica sigue enfrentando enormes desafíos técnicos. Los cúbits —esas unidades que pueden ser cero y uno a la vez— son extremadamente frágiles, y mantenerlos estables exige temperaturas cercanas al cero absoluto, a 237 grados negativos. Cualquier mínima interferencia puede alterar un cálculo. Por eso, el gran reto del sector es la corrección de errores, una tarea que implica replicar millones de cúbits para garantizar la coherencia del sistema. IBM prevé alcanzar en 2026 la «era cuántica útil», cuando esta tecnología empiece a aplicarse a problemas reales, y en 2029 disponer del primer ordenador tolerante a fallos, estable y operativo a escala comercial.

Sin embargo, los retos no son solo científicos, sino también económicos y estratégicos. La Comisión Europea lo resume con claridad en su último informe sobre la política comunitaria en torno a la cuántica: Europa lidera la ciencia cuántica, pero no la industria. El continente concentra un tercio de las empresas del sector, pero ninguna de las diez mayores del mundo tiene sede europea. Apenas el 6% de las patentes globales procede de la UE, frente al 46% de China y el 23% de Estados Unidos. El informe apunta que la mayor parte de la financiación cuántica europea procede de fondos públicos, mientras que solo el 5% de la inversión privada global en esta tecnología se dirige a proyectos europeos. Bruselas atribuye el problema a la falta de grandes compañías capaces de actuar como motor industrial.

El reto, por tanto, es mayúsculo, pero ningún agente empresarial o institucional del sector duda de que el aterrizaje del superordenador cuántico más avanzado del mundo en San Sebastián supone un hito, y una apuesta decisiva después de que Europa «dejara marchar los trenes de los microchips y la inteligencia artificial», como subrayan fuentes del sector. Etxenike lanzaba una reflexión certera sobre ello en estas mismas páginas: «Cuando surgieron los primeros estudios de física cuántica, nadie imaginó que conduciría a la revolución informática o a la cirugía láser. De manera similar, la computación cuántica podría abrir puertas que hoy no podemos prever».