Los retos europeos para atraer el talento e impulsar la competitividad, a debate El congreso 'Ciudades científicas basadas en el talento' reunió en San Sebastián a autoridades europeas que reivindicaron la fuerza de trabajar en red

Mirari Gómez Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

La jornada de clausura de la décima edición de WeekINN arrancó con el que era uno de los platos fuertes de la programación: el congreso internacional de 'Ciudades científicas basadas en el talento'. Organizado por Fomento de San Sebastián, el evento llevó hasta el nodo de innovación y emprendimiento EKINN a representantes de ciudades medias europeas que apuestan por la innovación. Su misión no era otra que reflexionar sobre cómo fomentar un entorno fiable y con una financiación adecuada que impulse la creación de ecosistemas de conocimiento sostenibles a largo plazo en Europa; algo que resulta esencial para aquellas ciudades que apuestan por este modelo y que desean reforzar su competitividad.

La apertura del congreso corrió a cargo de Ane Oyarbide, concejala donostiarra de Economía y Empleo Local, quien puso en valor «el espíritu» de la capital guipuzcoana como «un lugar completamente comprometido con la ciencia, la innovación y el conocimiento como motores de progreso. Y no es fruto del azar, sino consecuencia de una estrategia desarrollada a largo plazo y de un esfuerzo colectivo que ya muestra resultados». Oyarbide aportó datos que así lo ratificaban: «La ciudad ha alcanzado una inversión récord de 365,4 M€ en I+D, que representa un 3,7 % del PIB local. Esto nos sitúa muy por encima de la media del territorio y Euskadi y nos posiciona como ciudad líder en ciencia e innovación».

Los grandes retos europeos

El gran atractivo de la jornada fue la ponencia ofrecida por Manuel Heitor, experto de la Comisión Europea y exministro portugués de Ciencia, Tecnología y Educación Superior. Bajo el título 'Una oportunidad única para Europa: Alinear, Actuar, Acelerar', Heitor defendió la innovación y la investigación como vía para impulsar la competitividad y afrontar las adversidades que el continente afronta, con el foco puesto en una Europa inmersa en el debate de un nuevo programa marco, FP10, para la investigación y la innovación de la UE en el periodo 2028-2034. Con un presupuesto previsto de 175 mil M€ por la Comisión Europea, Heitor defendió que «es un buen punto inicial, pero no es suficiente» en un contexto de «oportunidad única» para Europa: «Es la región más fiable del mundo y la que cuenta con los recursos más eficientes gracias a su diversidad». Con Asia y EE. UU. como «principales competidores», alertó de que «nos enfrentamos a una brecha en el nivel de inversión, tanto pública como privada» respecto a ellos, señalando como «gran reto el aumento de gasto público de I+D».

Tras un breve recorrido por este marco de financiación, se detuvo en la gobernanza del mismo, considerando que «la investigación y la innovación requieren de una orientación específica» y, por tanto, «no deberían ser gobernadas». También indicó que el presupuesto europeo «tiene que alinearse a las diversas estrategias nacionales y regionales».

Enfocándose en el tema de las ciudades que apuestan por el talento como las congregadas en EKINN, se apenó de que «los últimos años países europeos como España han visto cómo su talento joven se ha mudado a otros continentes para poder desarrollar su carrera profesional». En este sentido, hizo un llamamiento a «cambiar esta dinámica apostando por políticas que retengan el talento».

Un debate enriquecedor

A continuación, se llevaron a cabo dos mesas redondas que contaron con la participación de las principales redes europeas de talento e innovación. En representación de EARTO, la Asociación Europea de Organizaciones de Investigación y Tecnología, estuvo Leyre Madariaga, directora de Asuntos Europeos y Agenda Pública de Tecnalia; y por parte de EUROCITIES, la mayor red de ciudades europeas, participó su secretario general, André Sobczak, quien confirmó que San Sebastián será 'chair' del Grupo de Trabajo Innovación y Emprendimiento para 2026-2027.

La segunda mesa redonda reunió a representantes de Donostia, Turín y Espoo para debatir acerca de cómo puede una ciudad ser atractiva para el talento científico. Gianmarco Piola, director de Gestión de la Innovación de la ciudad italiana; y Annika Forsten, responsable de Desarrollo Económico de la ciudad finlandesa, compartieron los retos y apuestas de cada una de estas localidades. Iñigo Olaizola, director gerente de Fomento de San Sebastián, desgranó la estrategia de la sociedad municipal, identificando «la demografía y la vivienda» como principales retos e incidiendo en que «San Sebastián es una ciudad que apuesta por desarrollar ciencia con impacto social».