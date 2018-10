Retortillo apuesta por impulsar la innovación tecnológica para mantener las tiendas de barrio El consejero animó a los profesionales a adaptarse a los tiempos «sin abandonar las calles». / PEDRO URRESTI El Gobierno vasco reunirá la próxima primavera a expertos del Estado y europeos en un congreso de digitalización «de primer nivel» IZASKUN ERRAZTI BARAKALDO. Martes, 23 octubre 2018, 09:38

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Alfredo Retortillo, defendió ayer la necesidad de impulsar la innovación tecnológica para garantizar el mantenimiento de las tiendas de barrio. Fue en el marco del Foro de Transformación Digital del Comercio, promovido por el Ejecutivo autonómico, «un primer hito» de cara al congreso que acercará a Euskadi la próxima primavera a expertos del Estado y europeos para conocer de primera mano «ejemplos de transformación exitosa que pueden sernos de utilidad».

En la jornada de trabajo, que reunió en el antiguo edificio Ilgner de Barakaldo a profesionales y técnicos del sector, Retortillo defendió el valor del pequeño comercio de proximidad, «un valor que no ha conseguido ni conseguirá el comercio electrónico», porque las personas que compran, afirmó, «quieren salir, socializar e incluso divertirse cuando van de compras». Los negocios locales deben mantener su identidad. «No hay lugar para el fatalismo, sobre todo, en un escenario en el que el centro de nuestros pueblos y ciudades vuelve a ser un polo de atracción frente a otros modelos», dijo. Pero su futuro, advirtió, «pasa por la digitalización».

Decidido a «democratizar» la innovación tecnológica para facilitar «la necesaria digitalización» de los establecimientos tradicionales, el Gobierno Vasco mantendrá los acuerdos con las cámaras de comercio y el logrado por primer vez con las federaciones sectoriales para plantear proyectos «apegados al terreno» y responder a las demandas concretas de los profesionales. Y los apoyará en sus presupuestos de 2019.

Los cambios en las pautas de consumo, el impacto de la globalización y el rápido despliegue de las compras electrónicas han situado «en una encrucijada» al sector comercial vasco, que suma 40.000 establecimientos, de los cuales 26.000 son minoristas. El 95% de ellos corresponde a empresas de menos de diez trabajadores, y más del 90% tiene uno o dos empleados.

Se trata de un tejido, apuntó el consejero, compuesto por pequeños o muy pequeños negocios, «lo que hace que sus condiciones para enfrentarse a retos como el que supone la digitalización sean más complejas».

En este contexto, el comercio tendrá que afrontar varias tendencias «con una estrategia que le permita utilizarlas a su favor». El consumidor, explicó Alfredo Retortillo, está «en el centro de una rueda en el que puede manejar diferentes espacios a golpe de click». «Ya no necesita desplazarse físicamente para buscar el producto. Lo hace desde cualquier lugar y cada vez se le ofrecen más alternativas en relación a la entrega». Además, no sólo escoge el espacio, sino también la forma de acceder al artículo, «con múltiples dispositivos personales e infinidad de plataformas, apps...». Los datos que produce este proceso, continuó, «son una semilla que se retroalimenta a sí misma». El cliente no sólo accede a comprar productos y servicios en cualquier circunstancia, sino que activa «un círculo en el que la información que deja es analizada». «Así, el usuario que compra deja huella de sus preferencias y gustos y será la propia máquina la que acuda a él para ofrecerle nuevos productos», señaló.

Este escenario, admitió el reponsable autonómico, puede parecer «imposible» para el comercio de proximidad, «pero no tiene por qué serlo». Porque los nuevos hábitos de compra, la inteligencia artificial o el 'big data' «pueden ser aliados» si el sector los une a su valor «de cercanía, de trato profesionalizado, ofreciendo una experiencia completa al cliente».

A modo de conclusión, Retortillo insistió en que las tiendas «pueden y deben» seguir siendo de barrio, «pero tiendas 4.0, nuevos modelos de negocio que se adapten a la digitalización sin abandonar nuestras calles».