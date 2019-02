«La respuesta al futuro del 'Brexit' no está en Bruselas, sino en Londres» Margaritis Schinas comparte impresiones con Eneko Goia y otros invitados antes de la conferencia. / LOBO ALTUNA Schinas asegura que la UE irá hasta el final para que las plataformas digitales paguen impuestos, respeten el 'copyrigth' y controlen los datos que manejan PILAR ARANGUREN Sábado, 16 febrero 2019, 07:53

En el turno de preguntas del Foro Empresarial de Gipuzkoa, el portavoz principal de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, se refirió a la posibilidad de una eventual prórroga del plazo fijado en relación al 'Brexit' para para buscar una salida acordada con el Reino Unido, pero subrayó la dificultad de que sea algo acordado por unanimidad por los Veintisiete. También fue tajante con las grandes plataformas digitales. Dijo que la UE irá hasta el final tanto en la regulación en materia fiscal, como en el 'copyright' -ya lo ha hecho- o la desinformación.

'Brexit' duro o blando. «Esa crisis va a tener un impacto incierto. Pero hay una metáfora. Los que organizaron el Brexit pensaban que al quitar una gran pieza el edificio europeo se iba a derrumbar, pero sigue en pie y la unidad está más asegurada que nunca. No saben qué hacer. Dónde llevarlo. Esta disfuncionalidad del sistema político británico es una fuente de preocupación. Quedan menos de dos meses para saber lo que va a pasar. No podemos revertir el acuerdo, solo reinterpretarlo conjuntamente. La respuesta no está en Bruselas sino en Londres. Esperemos que la responsabilidad, la lógica prevalezcan, pero si no es así lo único que podemos hacer es intensificar el trabajo de contingencia. Ya hay mucho preparado, aunque no sustituye a un acuerdo de salida».

¿Ve posible una prórroga? «Es una posibilidad para seguir negociando más allá del 29 de marzo. Pero la decisión la tendrían que tomar los 27 por unanimidad. Y muchos de los 27 no van a hacer este regalo gratis. Tienen muchos temas bilaterales que podrían encima de la mesa y los que no tienen querrán saber por qué darles un año o dos más. ¿Para que haya más incertidumbre o porque hay una mayoría parlamentaria en el Reino Unido?

Integración de Turquía en la UE. «Tenemos dos vecinos grandes y difíciles, como son Rusia y Turquía. Hay dos soluciones: la ruptura y no hablar con los vecinos o desarrollar fórmulas de cooperación. Con Rusia tenemos más problemas tras la ocupación de la península de Crimea. Con Turquía hay una cuestión importante y es que maneja mucha información antiterrorista respecto a Siria y a los yihadistas. Necesitamos esa información y su cooperación. Sería un error perder esa información. También es un país crucial para la gestión de los flujos migratorios. Cuenta con tres millones de refugiados sirios. Si pasaran a Europa no podríamos asumirlo. Hay intereses suficientes para mantener un diálogo estructurado con Turquía, pero tienen que ayudarnos. Los juicios contra periodistas y la sociedad civil no ayudan».

Ausencia de políticas claras de inmigración en la UE. «Hay un doble déficit que habrá que corregir: demográfico y también de conocimiento». Los europeos no tenemos la cultura de desplazarnos allí donde haya un buen empleo. Tenemos que tener el coraje de asumir un gran esquema de inmigración legal. Necesitamos 20 millones de inmigrantes legales con conocimientos en áreas que nos interesan. Pero llevar a cabo políticas de ese tipo no será nada fácil mientras no seamos capaces de gestionar con eficacia nuestras fronteras externas».

¿Frente a los populismos es partidario de establecer un cordón sanitario? «Estamos alcanzando un momento en el que las fuerzas políticas que contribuyen a un populismo creciente están asumiendo que Europa es imprescindible, incluso para ellos. Están llegando a la conclusión de que en vez de destrozar Europa les interesa trabajar dentro de Europa. Por poner un ejemplo, Marie Le Pen empezó pidiendo salir de Europa pero ya no lo defiende, y ocurre lo mismo con el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte de Italia. Es más importante que estas fuerzas asuman obligaciones que ponerles tras un cordón sanitario desde el que tiran piedras contra Europa».

¿Cómo puede influir Europa más en la economía mundial? Está perdiendo peso. «El peso de Europa en el mundo está aumentando. Tenemos una serie de ventajas: nuestro mercado interior, su tamaño enorme y las reglas precisas que le acompañanan. Jugamos el papel de campeones mundiales del comercio internacional, con el 40% del PIB de dicho sector. Además, Europa es el epicentro mundial del 'poder blando' (soft power), porque somos el único sitio del mundo en el que vivimos en democracia, las minorías tienen sus derechos garantizados, contamos con un sistema de seguridad social y educación universales y no tenemos la pena de muerte. Todo esto junto solo existe en Europa. Esta atracción de Europa es lo que nos distingue y nos hace muy relevantes».

Elecciones el 28 de abril. En medio del turno de preguntas, el director de DV, José Gabriel Mujika, informó a los asistentes de que las elecciones generales serán el 28 de abril. «Yo no tengo la culpa de estar aquí», intervino con sorna Schinas, conocedor de la expectación existente.

¿Hasta dónde debería regular la UE la actividad de gigantes como Google en materia fiscal?. «Hasta el final. Se acabó ya. Hemos obligado a Irlanda a recuperar 13.000 millones en impuestos no pagados. Se quiere trabajar por la armonización fiscal, el único apartado donde todavía se requiere unanimidad. Pero tenemos otros medios, como la política de competencia. Seguiremos luchando para que paguen impuestos. También ha llegado el momento de poner fin a las prácticas consistentes en absorber datos sin ninguna regla. El Reglamento de Protección de Datos cierra esa puerta. La tercera pata se culminó el miércoles y es el respeto del 'copyrigth'. El último capítulo es la lucha contra contra la desinformación. Las próximas elecciones europeas son el segundo proceso electoral más grande del mundo y esta vez estamos preparados. Las plataformas no pueden desinhibirse porque saben qué contenidos son terroristas o sospechosos de introducir 'trolls'. Lo tienen que controlar. Tenemos un código de conducta muy importante para estas plataformas».