Red Eléctrica y Francia refuerzan la interconexión Hernani-Argia, el eje que trajo de vuelta la luz a la península tras el apagón

La interconexión eléctrica entre Hernani y Argia, uno de los ejes transfronterizos más decisivos para la seguridad energética del norte peninsular, dispone ya de más ... capacidad y mejores garantías de operación. Red Eléctrica y su homólogo francés, RTE, han completado la modernización de esta línea estratégica, en servicio desde 1971, que eleva su capacidad de transporte de 1.600 a 2.100 megavoltiamperios (MVA). La obra, incluida en la planificación eléctrica vigente y adelantada por este periódico tras el apagón del 28 de abril, se ha ejecutado a lo largo de 25 kilómetros en cada país durante los dos últimos meses.

La principal novedad llega en el tramo español. Red Eléctrica ha empleado por primera vez en Europa la técnica Amp-jack, un método que permite recrecer torres sin necesidad de grúas ni movimientos de tierra. Vehículos especializados trasladan los nuevos módulos hasta cada apoyo y los equipos técnicos los instalan directamente en la estructura. La operativa, además de más eficiente, reduce notablemente el impacto en el entorno, al evitar la apertura de caminos o plataformas auxiliares en zonas orográficamente complejas.

Junto al recrecimiento de tres torres, Red Eléctrica ha sustituido los conductores por modelos de última generación, diseñados para soportar altas temperaturas y transportar más energía con menor dilatación. El conjunto de actuaciones incrementa la capacidad de intercambio sin alterar el trazado existente ni levantar nuevas infraestructuras.

En el lado francés, RTE ha completado la instalación de los últimos kilómetros de cableado hasta la frontera. La coordinación entre los equipos de ambos países ha permitido reducir las afecciones ambientales, en especial sobre áreas con especies vegetales sensibles, mediante protocolos conjuntos de obra y planificación previa.

La repotenciación llega en un momento en el que la interconexión vasco-francesa ha vuelto al centro del debate público. El pasado 28 de abril, cuando el sistema eléctrico peninsular colapsó completamente a las 12.32, la subestación de Hernani fue la primera instalación de alta tensión de España en recuperar suministro, apenas once minutos después. Desde ese punto, y a través de la línea con Argia, comenzó la reposición del sistema eléctrico nacional, reinyectando tensión hacia Gatika, Itsaso, Vitoria y Arkale, en una secuencia calibrada al milímetro para acompasar generación y carga.

Déficit de conexión continental

La inyección inicial procedente de Francia convirtió la interconexión vasco-francesa en la arteria de entrada de energía que permitió reconstruir el mallado vasco y, desde ahí, el del conjunto de la península. Sin ese flujo continental, reconocieron fuentes de Red Eléctrica a este periódico tras el apagón, la recuperación habría sido «mucho más lenta y compleja». El papel del enlace ya había sido subrayado en estudios encargados por la Comisión Europea, que lo sitúan entre las infraestructuras más rentables técnica y económicamente para incrementar la capacidad de interconexión de España con el mercado continental.

España, no obstante, continúa conectada con Francia solo al 3% de su capacidad eléctrica, lejos del objetivo del 15% fijado por Bruselas. La puesta en servicio en 2028 del enlace submarino entre Gatika, en Bizkaia, y Cubnezais permitirá elevar esa cifra al 5%, pero seguirá siendo insuficiente. Mientras tanto, los tres grandes proyectos de interconexión en marcha —Golfo de Bizkaia, Navarra–Landes y Aragón–Marsillon— afrontan sobrecostes que han disparado su presupuesto en un 84% en cinco años, hasta los 8.081 millones de euros.

El único que, por ahora, avanza a buen ritmo es el submarino del Golfo de Bizkaia, cuyas obras están en marcha. Este proyecto recibió recientemente un espaldarazo financiero por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que preside la española Nadia Calviño.