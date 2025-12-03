Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios técnicos y operarios de Red Eléctrica en la subestación eléctrica de alta tensión de Hernani. Arizmendi

Red Eléctrica y Francia refuerzan la interconexión Hernani-Argia, el eje que trajo de vuelta la luz a la península tras el apagón

La actuación, adelantada por este periódico, eleva la capacidad de transporte de la línea transfronteriza de 1.600 a 2.100 MVA sin construir nuevas infraestructuras

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:45

Comenta

La interconexión eléctrica entre Hernani y Argia, uno de los ejes transfronterizos más decisivos para la seguridad energética del norte peninsular, dispone ya de más ... capacidad y mejores garantías de operación. Red Eléctrica y su homólogo francés, RTE, han completado la modernización de esta línea estratégica, en servicio desde 1971, que eleva su capacidad de transporte de 1.600 a 2.100 megavoltiamperios (MVA). La obra, incluida en la planificación eléctrica vigente y adelantada por este periódico tras el apagón del 28 de abril, se ha ejecutado a lo largo de 25 kilómetros en cada país durante los dos últimos meses.

