Reclaman 230.000 euros por la muerte de un trabajador vasco expuesto al amianto

Trabajó en las empresas Esteban Orbegozo, Atusa y Arcelor Mittal Bergara entre 1969 y 2012

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:15

El Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz celebrará mañana un juicio por la reclamación de 230.408 euros presentada por la viuda ... y las hijas de Guillermo B.A., un soldador fallecido en 2023 a causa de un cáncer pulmonar derivado de la exposición al amianto. El trabajador desarrolló su labor en las empresas Esteban Orbegozo, Atusa y Arcelor Mittal Bergara entre 1969 y 2012, en tareas de mantenimiento y reparación en la fundición, «sin que se aplicaran las medidas de seguridad exigidas por la normativa de la época», según un comunicado de la Asociación Vasca de Víctimas de Amianto (Asviamie).

