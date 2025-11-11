Reclaman 230.000 euros por la muerte de un trabajador vasco expuesto al amianto
Trabajó en las empresas Esteban Orbegozo, Atusa y Arcelor Mittal Bergara entre 1969 y 2012
Martes, 11 de noviembre 2025, 07:15
El Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz celebrará mañana un juicio por la reclamación de 230.408 euros presentada por la viuda ... y las hijas de Guillermo B.A., un soldador fallecido en 2023 a causa de un cáncer pulmonar derivado de la exposición al amianto. El trabajador desarrolló su labor en las empresas Esteban Orbegozo, Atusa y Arcelor Mittal Bergara entre 1969 y 2012, en tareas de mantenimiento y reparación en la fundición, «sin que se aplicaran las medidas de seguridad exigidas por la normativa de la época», según un comunicado de la Asociación Vasca de Víctimas de Amianto (Asviamie).
Según el informe de Osalan, Guillermo B.A. «estuvo expuesto de forma continuada a fibras de amianto al manipular mantas y placas utilizadas para revestir hornos y canalizar el hierro fundido». La Asociación Vasca de Víctimas del Amianto (Asviamie), que respalda la demanda, reclama a las empresas «rigurosas medidas preventivas frente a las sustancias cancerígenas, recordando que, históricamente, estas provocan más muertes laborales que los accidentes de trabajo».
