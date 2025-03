Las dos razones que da Gonzalo Bernardos para apoyar a la UE sobre los aranceles: «Trump está jugando al Monopoly»

J. F. Viernes, 21 de marzo 2025, 18:10 Comenta Compartir

Bruselas ha decidido dar un respiro en la escalada de la guerra comercial con Estados Unidos (EE UU) al retrasar la entrada en vigor de los nuevos aranceles que planea imponer como respuesta a las medidas proteccionistas de Donald Trump. Esta decisión, que pospone la aplicación de las contramedidas europeas a mediados de abril, inicialmente prevista para principios del mismo mes, ha sido analizada por el reconocido economista Gonzalo Bernardos.

Según Bernardos, este movimiento estratégico de la Unión Europea (UE) responde a una doble motivación. En primer lugar, existe la creencia firme en Bruselas de que aún se abren «posibilidades de negociar y de que esos aranceles del 25% al acero y al aluminio desaparezcan». Esta esperanza de diálogo busca desactivar el conflicto arancelario que ha tensado las relaciones transatlánticas, según ha explicado en el programa 'Al rojo vivo' de la Sexta.

El segundo motivo esgrimido por el economista catalán radica en la falta de consenso interno dentro del bloque europeo respecto a las represalias comerciales amenazadas contra EEUU. Bernardos señala que los aranceles con los que la UE ha amenazado responder, y que afectarían a compañías emblemáticas como Harley-Davidson, Bourbon o Levi's, «no son compartidos por todos los países» de la Unión Europea.

Ante esta situación, Gonzalo Bernardos ha expresado su parecer sobre la estrategia que debería seguir la UE. «A mí me parece que lo que tiene que hacer la UE es ir al grano: si le hace perder a las empresas europeas 26.000 millones de euros, debe hacer perder a las empresas americanas 26.000 millones de dólares. Es el único lenguaje que entiende Trump», aseguró el economista.

Bernardos también ha mostrado su desacuerdo con las estimaciones sobre el impacto económico de esta guerra comercial. Si bien la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha advertido de una posible caída del PIB de la zona euro de un 0,5%, Bernardos mantiene una visión distinta. «Lo mejor para un país es hacer libre comercio para sus exportaciones y poner restricciones a las importaciones. Lo peor es no responder a los aranceles del otro», sentenció.

«Estados Unidos va a tener que rectificar»

En sus análisis recientes, el economista no ha dudado en criticar la gestión económica del presidente estadounidense. Hace unos días, opinó que Trump «está convirtiendo a EE UU en un país de cachondeo y que está jugando al Monopoly y al Risk». Citando a analistas americanos, Bernardos advierte que «de una situación de buena expansión económica, EE UU está en estos momentos en recesión, e indiscutiblemente no se lo van a perdonar y van a tener que rectificar. Sus actuaciones están basadas en caprichos y no en ninguna teoría económica», concluyó.

En definitiva, la Unión Europea busca ganar tiempo para la diplomacia en medio de una guerra comercial desatada por los aranceles estadounidenses, mientras que economistas como Gonzalo Bernardos abogan por una respuesta firme y proporcional que haga entender a la administración Trump las consecuencias de sus políticas proteccionistas.