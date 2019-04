«Queremos hacer más negocios en Gipuzkoa»

Amandine Allain es responsable de compras de la empresa francesa Onis, dedicada al sector oil&gas. Su compañía acudió a la feria el año pasado y firmó un contrato con una empresa guipuzcoana. «El resultado ha sido positivo -explicaba Allain- así que he venido dispuesta a cerrar más negocios. De hecho, me he entrevistado ya con tres empresas y con una de ellas parece que firmaremos algún acuerdo».

También Martin Krizka se mostraba optimista, aunque en su caso era el primer contacto con empresas vascas. Su compañía, Sécheron, trabaja en el sector del ferrocarril, especialmente en componentes de seguridad y medidores de velocidad. «He venido porque buscamos proveedores y queremos saber si en esta zona hay empresas competitivas en comparación con las alemanas o italianas. Me voy a entrevistar con once firmas», señaló el directivo de la compañía checa.

Por el lado de los proveedores, también se respiraba ambiente de negocio. Ramón Goikoetxea, director general de Onatek (Urnieta), era la quinta vez que acudía a 'Meetind' y su asistencia en ediciones anteriores le permitió firmar contratos. Goikoetxea explica que la feria «tiene la gran ventaja de que vienen compradores interesados en trabajar con firmas de Gipuzkoa. Conseguir pedidos es mucho más sencillo, porque acuden con ganas de cerrar acuerdos. Otra cosa es que las empresas busquen lo que tú les puedes ofrecer. Nosotros sí hemos conseguido clientes».

Onatek se dedica a la calderería, mecanización y automatización. «Somos una alianza de tres empresas y podemos unir las capacidades de las tres para fabricar máquinas enteras», señaló Goikoetxea.