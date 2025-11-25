Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajos para el transporte de vehículos en el Puerto de Pasaia. Félix Morquecho

El Puerto de Pasaia resiste la desaceleración industrial en pleno pulso político por su traspaso

La dársena guipuzcoana encadena un año de contrastes: suben los graneles pero caen la mercancía general y los automóviles, en un contexto marcado por la disputa institucional

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

El Puerto de Pasaia avanza hacia el cierre de año con un comportamiento más sólido del que podría sugerir el enfriamiento de buena parte de ... la industria europea y, por ende, vasca y guipuzcoana. Aunque el movimiento total de mercancías cae un discreto 1,1%, hasta 2,79 millones de toneladas, el dato supone, en realidad, una suerte de resistencia frente a un entorno económico que lleva meses dando señales de debilidad. Los datos publicados este martes revelan una dársena que, pese a la caída, mantiene un volumen de actividad razonablemente estable, sostenido sobre todo por la evolución de los graneles sólidos.

