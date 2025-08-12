El Puerto de Pasaia destinará 1,9 millones para mejorar la protección contra incendios Las obras abarcarán la zona oeste, sur y los muelles del ámbito de La Herrera

Diego Fernández Tortosa San Sebastián Martes, 12 de agosto 2025, 06:51

La Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) va a invertir 1.978 millones de euros en la modernización de la red de protección contra incendios en el área de La Herrera. Las obras abarcarán la zona oeste, sur y los muelles de este terreno portuario.

Según explicó ayer en un comunicado, gracias a esta actuación, la APP dotará a La Herrera de «mejores infraestructuras», de manera que puedan dar servicio tanto a los actuales almacenes y edificios ubicados en este espacio, así como a los potenciales nuevos almacenes que se vayan a ir desarrollando y «poder dar así una respuesta rápida y eficaz ante un eventual siniestro de estas características».

Las obras, cuya licitación está ya en marcha, consistirán, principalmente, en la construcción de depósitos con capacidad suficiente para atender todo el ámbito de la Herrera, nuevos tendidos de tubería separada de las de abastecimiento, así como una cámara para alojar los equipos de control de los parámetros hidráulicos.