El puerto de Pasaia, entre los cinco mejores del Estado para el mercado de la automoción

La dársena de Pasaia ha sido nombrado el cuarto mejor puerto estatal para el tráfico portuario, según el último informe publicado por la Asociación Española ... de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) este miércoles. La nota adquirida ha sido casi perfecta: 4,1 sobre 5, mejorando dos décimas con respecto a la puntuación anterior.

El puerto guipuzcoano ha quedado por detrás de las dársenas de Tarragona, Santander y Sagunto, respectivamente. El documento en cuestión, titulado 'Valoración de la Logística Marítimo-Portuaria de Vehículos', está secundado por compañías del sector tan reconocidas como Mercedes, Citroën u Opel, entre otras.

Los motivos por los que Pasaia ha adquirido una valoración tan positiva se debe, principalmenente y según destaca el informe, a la «accesibilidad por carretera» y la «flexibilidad en el servicio»: ambas han aprobado con una nota de 4,7 puntos sobre 5. Otras categorías valoradas, correspondientes al ejercicio del año pasado, son la «proactividad de la Autoridad Portuaria» y la «gestión de los trámites aduaneros», cuya puntuación asciende a 4,4 y 4,3, de manera respectiva.

El tráfico de vehículos en Pasaia

En 2024, año activo que se evalúa en el informe, el tráfico de vehículos en Pasaia ascendió hasta las 241.964 unidades, la mayoría (el 98%) destinadas a exportación a otros países. Uno de los «puntos fuertes de la logística» del puerto guipuzcoano, destaca el informe, es el ferrocarril, que el año pasado adquirió una cuota superior al 48%.

Esta noticia ha sido valorada de manera positiva por la Autoridad Portuaria de Pasaia. Según Izaskun Goñi, su presidenta, el objetivo es mejorar esta valoración. «Los trabajos que estamos llevando a cabo para mejorar el acceso por vía ferroviaria serán claves para seguir mejorando en la satisfacción de las empresas automovilísticas que operan en el puerto», ha destacado.