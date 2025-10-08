Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El factor más valorado por la Anfac ha sido la accesibilidad por carretera y la flexibilidad en el servicio del puerto de Pasaia. Arizmendi

El puerto de Pasaia, entre los cinco mejores del Estado para el mercado de la automoción

La dársena guipuzcoana ha adquirido una nota de 4,1 sobre 5 en un informe publicado por Anfac

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:59

Comenta

La dársena de Pasaia ha sido nombrado el cuarto mejor puerto estatal para el tráfico portuario, según el último informe publicado por la Asociación Española ... de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) este miércoles. La nota adquirida ha sido casi perfecta: 4,1 sobre 5, mejorando dos décimas con respecto a la puntuación anterior.

