«La publicación de las listas de morosos no soluciona ningún problema»

El experto advierte de que es injusto equiparar a una persona que no ha podido pagar sus impuestos por la razón que sea a otra que ha cometido un ilícito fiscal, por eso rechaza las listas de morosos.

-¿La publicación de las listas de morosos sirven para algo?

-No estoy de acuerdo con la publicación de esas listas por la sencilla razón de que no solucionan ningún problema. En primer lugar, hay que aclarar que no es lo mismo moroso que defraudador. Se puede estar en la lista sin haber cometido ningún ilícito fiscal. Sin embargo, la lista mete a todos en el mismo saco. En la práctica, la mayoría de los que figuran en estas listas son ya morosos públicamente conocidos. Se trata de empresas en concurso de acreedores que, en muchos casos, llevan tiempo liquidadas y no van a poder hacer frente a sus deudas

-La ley de Aportaciones lleva sin renovarse desde 2011, con evidentes perjuicios para Gipuzkoa. ¿Qué le parece y por qué cree que no se renueva?

-Ya llevamos años en los que Gipuzkoa no llega a su coeficiente horizontal, lo que supone un perjuicio para el territorio. Esta realidad ya ha sido objeto de análisis y controversia con anterioridad, y espero que en breve se tomen las medidas oportunas para remediarlo.

-Oiartzun ha vuelto a privatizar la inspección fiscal. ¿Qué le parece esta práctica?

-La inspección fiscal es una función exclusiva de la Administración y sólo puede ser realizada por funcionarios públicos, en cuanto que requiere un ejercicio de autoridad que solo poseen los inspectores de Hacienda. Los tribunales, también el Supremo, han ratificado que la inspección no puede realizarse por empresas privadas. Ahora parece que algún ayuntamiento trata de volver a privatizar esta función, aunque, para evitar su nulidad, parece que van a cumplir la formalidad de que sea un funcionario quien figure como inspector y firme los documentos oficiales. Pero a esto habría que sumarle la posible vulneración de la Ley Orgánica de Protección de datos. No obstante, parece una medida que va a generar mucha inseguridad y conflictividad porque muchos contribuyentes recurrirán las liquidaciones por cuestiones de ilegalidad del procedimiento. Finalmente, los tribunales de justicia tendrán que determinar si esta forma de actuar es o no conforme a Derecho. Los contribuyentes están obligados a pagar los impuestos, pero a su vez tienen derechos que han de ser respetados y garantizados.