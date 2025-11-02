El PSE aduce que desclasificar el puerto de Pasaia es un «golpe fatal»

El secretario general del PSE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y la vicesecretaria general, Azahara Domínguez, afirman en un artículo de opinión que publica hoy ... este medio que desclasificar Pasaia como puerto de interés general «es un golpe fatal, ya que supondría reducir su atractivo para los operadores, limitar su capacidad de desarrollo y, en definitiva, debilitar la competitividad de nuestro territorio».

Quitar a la dársena guipuzcoana esa distinción es una condición necesaria para que Euskadi asuma su competencia, que es reclamada por el Gobierno Vasco. Asensio y Domínguez señalan que desde el Partido Socialista de Euskadi «creemos firmemente que desclasificar el puerto sería una pésima noticia para nuestro territorio». Recuerdan que es la máxima dentro del sistema portuario español.

Apuntan que aunque el PNV justifica que desclasificar el puerto permitiría aumentar su competitividad y y lo considera como un paso necesario para impulsarlo y que se realicen las inversiones necesarias, se preguntan que si esta medida es tan beneficiosa para la instalación guipuzcoana «por qué no se plantea también hacerlo con el Puerto de Bilbao».

Los dos responsables políticos se muestran sorprendidos no solo por el fondo de la cuestión, sino también por el momento escogido, ya que indican que la «sombra de la descatalogación de Pasaia como puerto de interés general» llega precisamente en un momento de reactivación de la dársena. Así, recuerdan que en lo que llevamos de año ha movido 2.573.262 toneladas, un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Añaden que «solo en septiembre, su actividad creció un 4,4%; los graneles sólidos aumentaron un 22,4%, mientras que las importaciones lo hicieron un 3,7%». Unos datos que, según destacan, no se corresponden con un puerto «que no acaba de despegar, como lo ha calificado el PNV, sino de una infraestructura que goza de buena salud, que es sólida y que contribuye de manera positiva a la economía real de las empresas de Gipuzkoa y, por lo tanto, al conjunto del territorio». Todo ello, sin olvidarse, dicen, de los más de 4.500 puestos de trabajo directos o indirectos que hay que proteger.

Lezo-Gaintxurizketa

Explican que aunque Pasaia ocupa el puesto 23 de los 28 del Estado, está considerado como el cuarto mejor por parte de los fabricantes de automóviles y camiones.

Inciden en que los socialistas consideran básico mantener la clasificación de Puerto especial porque «no podemos renunciar a una infraestructura estratégica que conecta a nuestras empresas con el mundo y sostiene buena parte del tejido productivo del territorio».

Para Asensio y Domínguez, lo verdaderamente estratégico para Gipuzkoa es impulsar la plataforma logística de Lezo-Gaintxurizketa. «Ese es el proyecto que debe marcar el futuro del puerto y del territorio», remarcan, al tiempo que indican que hay que hacer de Pasaia «una pieza clave de una Gipuzkoa más próspera, equilibrada y sostenible».