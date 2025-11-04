Así se producirá y distribuirá el hidrógeno verde por la 'supertubería' en Gipuzkoa

Proceso de producción y distribución de hidrógeno verde

El hidrógeno es el elemento químico más abundante del planeta, se encuentra presente en el 75% de toda la materia de la Tierra

75%

Nunca lo encontramos en solitario, aparece en compañía de otros elementos químicos como el oxígeno formando agua (H2O), o el carbono formando otros compuestos orgánicos, como los hidrocarburos

LOS COLORES DEL HIDRÓGENO

Para obtener hidrógeno siempre hay que separarlo de otros compuestos, lo cual requiere energía para romper los enlaces químicos Dependiendo de dónde provenga esa energía, el hidrógeno será clasificado dentro de un color u otro Esta clasificación procede del Consejo Norteamericano por la Eficiencia en el Transporte (NACFE)

HIDRÓGENO VERDE

Emisiones Cero al producirse a partir de electrólisis. La electricidad utilizada en su producción proviene de fuentes de energía renovable Emisiones Netas Cero al producirse a partir de biomasa

HIDRÓGENO AZUL

Las emisiones de CO2 se capturan y eliminan en el proceso Utiliza Gas Natural. Se produce a través de gasificación

HIDRÓGENO ROSA

Emisiones Cero Se produce a través de electrólisis alimentada por electricidad de origen nuclear

HIDRÓGENO GRIS

Emisiones CO2 Procede de combustibles fósiles. Se produce a través de la técnica de reformado con vapor

¿CÓMO SE PRODUCE EL HIDRÓGENO VERDE?

Existen diversas formas de producir hidrógeno verde. Una de las tecnologías más utilizadas es la electrólisis a partir de agua, que consiste en la separación de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno mediante la aplicación de energía eléctrica renovable. Otra alternativa es su elabroración a partir del biomasa (como el biometano) obtenida a partir de residuos solidos urbanos

EL PROCESO (producción por electrólisis)

A

D

E

C

B

F

G

A

Captación de agua. Puede provenir de un río, o incluso del mar si previamente pasa por una planta desalinizadora

B

Producción de electricidad con fuentes energéticas renovables como plantas eólicas, solares, de energía maremotriz...

C

Estación transformadora Eleva la tensión de la electricidad a la necesaria para el proceso de electrólisis

D

Planta de electrólisis. Separación de las moléculas del agua (H2O) para obtener 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno

LA ELECTRÓLISIS

Hidrógeno

Oxígeno

3

2

1

Membrana

4

Reacción anódica

Reacción catódica

1

El agua utilizada para la electrólisis debe contener sales y minerales para conducir la electricidad

2

Dos electrodos sumergidos en el agua y conectados a una fuente de alimentación aplican una corriente continua

3

La disociación del oxígeno y el hidrógeno se produce cuando los electrodos atraen para sí a los iones de carga opuesta

4

Durante la electrólisis se produce una reacción oxidación-reducción por efecto de la electricidad

agua

electricidad

oxígeno

O

hidrógeno

H

H

E

Almacenamiento. El hidrógeno y el oxígeno obtenidos de la electrólisis, se almacenan por separado

F

Transporte Se puede transportar en camiones cisterna, pero también puede hacerse en barco, tren...

G

Estaciones dispensadoras de H2 El hidrógeno se almacena en depósitos que son recargados periódicamente por camiones cisterna y se dispensa a coches, camiones, autobuses, trenes... propulsados por pilas y/o motores de hidrógeno

Surtidor Estanco

Co-funded by the European Union

Boquilla

Palanca estanqueidad

Manguera