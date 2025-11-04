Así se producirá y distribuirá el hidrógeno verde por la 'supertubería' en Gipuzkoa
La infraestructura atravesará 30 kilómetros del territorio, desde Elgeta hasta Leintz-Gatzaga, en el corazón del Alto Deba
San Sebastián
Martes, 4 de noviembre 2025, 00:11
Bruselas quiere sustituir el gas natural por el hidrógeno verde a partir de 2030 e inyectará 2.000 millones a España para este plan. Para ello, Enagás impulsará una infraestructura de 2.600 kilómetros que nace en el sur de España y atravesará trece comunidades autónomas -entre ellas Euskadi en 163 kilómetros- en su posterior recorrido hacia Europa a través de Aragón y Cataluña. La infraestructura, en la que Euskadi invertirá 400 millones, estará lista para 2030 y cruzará desde Elgeta hasta Leintz-Gatzaga.
El plan incluye construir plantas de producción de hidrógeno verde, redes de transporte y sistemas de almacenamiento, además de promover su uso en la industria, el transporte y la energía. Así funciona al detalle este proceso de generación y distribución de hidrógeno verde, la gran alternativa a futuro de la UE al gas natural.
Infraestructura interior
de hidrógeno en la CAPV
Zona de estudio
Corredor de paso común (CAPV)
Corredor de paso (otras CCAA)
Corredor de paso alternativo 1
Corredor de paso alternativo 2
Corredor de paso alternativo 3
Corredor de paso alternativo 4
Corredor de paso alternativo 5
Corredor de paso alternativo 6
Potencial extensión a futuro
163 Kms
Potencial extensión a futuro
Almacenamiento
North-1
Marsella
Villar de
Arnedo
Gijón
Barcelona
Coreses
CelZa
Zamora
Tivissa
BarMar
Celorico
da Beira
Madrid
Lisboa
Puertollano
Cartagena
Huelva
Ortuella
Tramos
Arrigorriaga-Haro
Santurtzi
Muskiz
BIZKAIA
Valle de Trápaga - Trapagarán
Barakaldo
Amorebieta-Etxano
Bilbao
Durango
Arrigorriaga
Elorrio
Elgeta
Zaratamo
Bergara
Abadiño
Atxondo
Tramo
Reocín-
Arrigorriaga
Arrasate
Aretxabaleta
Eskoriatza
Leintz-Gatzaga
Oñati
ALAVA
Legutio
Barrundia
Iruña de Oca
Vitoria- Gasteiz
Armiñón
Zambrana
Labastida
GRÁFICO:
Proceso de producción y distribución de hidrógeno verde
El hidrógeno es el elemento químico más abundante del planeta, se encuentra presente en el 75% de toda la materia de la Tierra
Nunca lo encontramos en solitario, aparece en compañía de otros elementos químicos como el oxígeno formando agua, o el carbono formando otros compuestos orgánicos, como los hidrocarburos
75%
LOS COLORES DEL HIDRÓGENO
Para obtener hidrógeno siempre hay que separarlo de otros compuestos, lo cual requiere energía para romper los enlaces químicos
Dependiendo de dónde provenga esa energía, el hidrógeno será clasificado dentro de un color u otro
Esta clasificación procede del Consejo Norteamericano por la Eficiencia en el Transporte (NACFE)
HIDRÓGENO GRIS
HIDRÓGENO VERDE
HIDRÓGENO AZUL
HIDRÓGENO ROSA
Emisiones Cero al producirse a partir de electrólisis.
La electricidad utilizada en su producción proviene de fuentes de energía renovable
Emisiones Netas Cero al producirse a partir de biomasa
Emisiones Cero
Se produce a través de electrólisis alimentada por electricidad de origen nuclear
Emisiones CO2
Procede de combustibles fósiles.
Se produce a través de la técnica de reformado con vapor
Las emisiones de CO2 se capturan y eliminan en el proceso
Utiliza Gas Natural. Se produce a través de gasificación
¿CÓMO SE PRODUCE EL HIDRÓGENO VERDE?
Existen diversas formas de producir hidrógeno verde. Una de las tecnologías más utilizadas es la electrólisis a partir de agua, que consiste en la separación de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno mediante la aplicación de energía eléctrica renovable. Otra alternativa es su elabroración a partir del biomasa (como el biometano) obtenida a partir de residuos solidos urbanos
Hidrógeno
Oxígeno
LA ELECTRÓLISIS
1
El agua utilizada para la electrólisis debe contener sales y minerales para conducir la electricidad
3
oxígeno
2
Dos electrodos sumergidos en el agua y conectados a una fuente de alimentación aplican una corriente continua
2
1
O
agua
electricidad
3
La disociación del oxígeno y el hidrógeno se produce cuando los electrodos atraen para sí a los iones de carga opuesta
hidrógeno
4
H
H
Durante la electrólisis se produce una reacción oxidación-reducción por efecto de la electricidad
Membrana
4
Reacción anódica
Captación de agua.
Puede provenir de un río, o incluso del mar si previamente pasa por una planta desalinizadora
Reacción catódica
A
D
E
EL PROCESO
(producción por electrólisis)
Almacenamiento.
El hidrógeno y el oxígeno obtenidos de la electrólisis, se almacenan por separado
Planta de electrólisis.
Separación de las moléculas del agua (H2O) para obtener 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno
Río
oxígeno
hidrógeno
O
Estación
transformadora
Eleva la tensión de la electricidad
H
Plantas
eólicas
H
E
B
Plantas
solares
Producción de electricidad con fuentes energéticas renovables
C
F
F
Co-funded by
the European Union
Transporte
Se puede transportar en camiones cisterna, pero también puede hacerse en barco, tren...
Estaciones dispensadoras de H2
El hidrógeno se almacena en depósitos que son recargados periódicamente por camiones cisterna y se dispensa a coches, camiones, autobuses, trenes... propulsados por pilas y/o motores de hidrógeno
G
Surtidor
Estanco
Palanca
estanqueidad
Manguera
Boquilla
GRÁFICO: