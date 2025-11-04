Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Así se producirá y distribuirá el hidrógeno verde por la 'supertubería' en Gipuzkoa

Así se producirá y distribuirá el hidrógeno verde por la 'supertubería' en Gipuzkoa

La infraestructura atravesará 30 kilómetros del territorio, desde Elgeta hasta Leintz-Gatzaga, en el corazón del Alto Deba

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:11

Bruselas quiere sustituir el gas natural por el hidrógeno verde a partir de 2030 e inyectará 2.000 millones a España para este plan. Para ello, Enagás impulsará una infraestructura de 2.600 kilómetros que nace en el sur de España y atravesará trece comunidades autónomas -entre ellas Euskadi en 163 kilómetros- en su posterior recorrido hacia Europa a través de Aragón y Cataluña. La infraestructura, en la que Euskadi invertirá 400 millones, estará lista para 2030 y cruzará desde Elgeta hasta Leintz-Gatzaga.

El plan incluye construir plantas de producción de hidrógeno verde, redes de transporte y sistemas de almacenamiento, además de promover su uso en la industria, el transporte y la energía. Así funciona al detalle este proceso de generación y distribución de hidrógeno verde, la gran alternativa a futuro de la UE al gas natural.

Infraestructura interior

de hidrógeno en la CAPV

Zona de estudio

Corredor de paso común (CAPV)

Corredor de paso (otras CCAA)

Corredor de paso alternativo 1

Corredor de paso alternativo 2

Corredor de paso alternativo 3

Corredor de paso alternativo 4

Corredor de paso alternativo 5

Corredor de paso alternativo 6

Potencial extensión a futuro

163 Kms

Potencial extensión a futuro

Almacenamiento

North-1

Marsella

Villar de

Arnedo

Gijón

Barcelona

Coreses

CelZa

Zamora

Tivissa

BarMar

Celorico

da Beira

Madrid

Lisboa

Puertollano

Cartagena

Huelva

Ortuella

Tramos

Arrigorriaga-Haro

Santurtzi

Muskiz

BIZKAIA

Valle de Trápaga - Trapagarán

Barakaldo

Amorebieta-Etxano

Bilbao

Durango

Arrigorriaga

Elorrio

Elgeta

Zaratamo

Bergara

Abadiño

Atxondo

Tramo

Reocín-

Arrigorriaga

Arrasate

Aretxabaleta

Eskoriatza

Leintz-Gatzaga

Oñati

ALAVA

Legutio

Barrundia

Iruña de Oca

Vitoria- Gasteiz

Armiñón

Zambrana

Labastida

GRÁFICO:

Proceso de producción y distribución de hidrógeno

verde

El hidrógeno es el elemento químico más abundante del planeta, se encuentra presente en el 75% de toda la materia de la Tierra

75%

Nunca lo encontramos en solitario, aparece en compañía de otros elementos químicos como el oxígeno formando agua (H2O), o el carbono formando otros compuestos orgánicos, como los hidrocarburos

LOS COLORES DEL HIDRÓGENO

Para obtener hidrógeno siempre hay que separarlo de otros compuestos, lo cual requiere energía para romper los enlaces químicos

 

Dependiendo de dónde provenga esa energía, el hidrógeno será clasificado dentro de un color u otro

 

Esta clasificación procede del Consejo Norteamericano por la Eficiencia en el Transporte (NACFE)

HIDRÓGENO VERDE

Emisiones Cero al producirse a partir de electrólisis.

La electricidad utilizada en su producción proviene de fuentes de energía renovable

 

Emisiones Netas Cero al producirse a partir de biomasa

HIDRÓGENO AZUL

Las emisiones de CO2 se capturan y eliminan en el proceso

 

Utiliza Gas Natural. Se produce a través de gasificación

HIDRÓGENO ROSA

Emisiones Cero

 

Se produce a través de electrólisis alimentada por electricidad de origen nuclear

HIDRÓGENO GRIS

Emisiones CO2

 

Procede de combustibles fósiles.

Se produce a través de la técnica de reformado con vapor

¿CÓMO SE PRODUCE

EL HIDRÓGENO VERDE?

Existen diversas formas de producir hidrógeno verde. Una de las tecnologías más utilizadas es la electrólisis a partir de agua, que consiste en la separación de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno mediante la aplicación de energía eléctrica renovable. Otra alternativa es su elabroración a partir del biomasa (como el biometano) obtenida a partir de residuos solidos urbanos

EL PROCESO

(producción por electrólisis)

A

D

E

C

B

F

G

A

Captación de agua.

Puede provenir de un río, o incluso del mar si previamente pasa por una planta desalinizadora

B

Producción de electricidad con fuentes energéticas renovables como plantas eólicas, solares, de energía maremotriz...

C

Estación transformadora

Eleva la tensión de la electricidad a la necesaria para el proceso de electrólisis

D

Planta de electrólisis.

Separación de las moléculas del agua (H2O) para obtener 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno

LA ELECTRÓLISIS

Hidrógeno

Oxígeno

3

2

1

Membrana

4

Reacción anódica

Reacción catódica

1

El agua utilizada para la electrólisis debe contener sales y minerales para conducir la electricidad

2

Dos electrodos sumergidos en el agua y conectados a una fuente de alimentación aplican una corriente continua

3

La disociación del oxígeno y el hidrógeno se produce cuando los electrodos atraen para sí a los iones de carga opuesta

4

Durante la electrólisis se produce una reacción oxidación-reducción por efecto de la electricidad

agua

electricidad

oxígeno

O

hidrógeno

H

H

E

Almacenamiento.

El hidrógeno y el oxígeno obtenidos de la electrólisis, se almacenan por separado

F

Transporte

Se puede transportar en camiones cisterna, pero también puede hacerse en barco, tren...

G

Estaciones dispensadoras de H2

El hidrógeno se almacena en depósitos que son recargados periódicamente por camiones cisterna y se dispensa a coches, camiones, autobuses, trenes... propulsados por pilas y/o motores de hidrógeno

Surtidor

Estanco

Co-funded by

the European Union

Boquilla

Palanca

estanqueidad

Manguera

