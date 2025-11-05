Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maquinaria industrial en una empresa de Gipuzkoa. Lobo Altuna

La producción industrial de Gipuzkoa repunta en septiembre un 3,6%

Es el territorio vasco con mejor comportamiento, ya que en Bizkaia sube un ligero 1,1% y en Araba se desploma

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:12

Comenta

La producción industrial en Gipuzkoa registró un notable crecimiento del 3,6% en septiembre en comparación con el mes anterior, marcando un punto de inflexión ... en un sector que, en los últimos meses, había mostrado señales de debilidad, según los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat).

