La producción industrial de Gipuzkoa repunta en septiembre un 3,6%

La producción industrial en Gipuzkoa registró un notable crecimiento del 3,6% en septiembre en comparación con el mes anterior, marcando un punto de inflexión ... en un sector que, en los últimos meses, había mostrado señales de debilidad, según los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat).

El crecimiento registrado por Gipuzkoa destaca sobre los otros dos territorios vecinos. Bizkaia presenta un incremento más tímido (1,1%), mientras que en Álava se desploma un 5,9%. Además, en la comparativa interanual (sobre septiembre de 2024), nuestro territorio también lidera el crecimiento vasco con un repunto de 2,5%, frente a la caída del 10% de Álava y el suave incremento de Bizkaia (0,8%).

Empresas líderes

Con todos estos datos, Gipuzkoa es el único territorio de Euskadi que presenta números verdes en el acumulado del año, aunque el incremento total de la producción industrial sigue siendo marginal, con un aumento del 0,1%.

Desde el punto de vista sectorial, el análisis revela que no todas las ramas industriales han experimentado el mismo rendimiento. Las empresas vinculadas al sector del material de transporte, con CAF e Irizar a la cabeza, han sido las más beneficiadas por este repunte. Junto con la maquinaria y equipo, son las únicas áreas que no han registrado caídas en los últimos meses, tanto en la comparación mensual como anual. En Euskadi, la producción industrial en la comparativa interanual ha sido un 0,8% inferior, mientras respecto a agosto sube un 0,6%.