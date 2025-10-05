Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un cultivo de pitaya en la Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas' en El Ejido (Almería) EFE

La producción agroalimentaria recupera niveles prepandemia

A pesar de los desafíos recientes, España se posiciona como la cuarta potencia exportadora agroalimentaria de la Unión Europea y la octava a nivel mundial, con una cuota del 3,4%

E.M

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:08

Comenta

El sector agroalimentario español presenta «un marcado tono expansivo» en 2025 y consolida la senda de crecimiento iniciada a mediados de 2023. Factores como la ... contención de los costes de producción, la mejora de la meteorología y el repunte de la demanda están favoreciendo un incremento sostenido tanto de la producción como de las exportaciones, «que ya se sitúan en niveles prepandemia», tal y como recoge el último Informe Sectorial Agroalimentario de CaixaBank Research publicado esta misma semana. Otra de las conclusiones es que la industria agroalimentaria también muestra una tendencia «muy favorable» por la reactivación de la producción y el dinamismo de su mercado laboral, aunque persisten retos como los fenómenos extremos asociados al cambio climático y, textualmente, el creciente proteccionismo comercial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  5. 5

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  6. 6 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    Alcaldes donostiarras para un cambio de época
  9. 9

    El frente previsto llega a Gipuzkoa con lluvia y fuertes rachas de viento
  10. 10 Ion Mikel, veinte años al mando de los fogones del Hotel Londres de San Sebastián: «Más que un equipo, somos una familia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La producción agroalimentaria recupera niveles prepandemia

La producción agroalimentaria recupera niveles prepandemia