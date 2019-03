Un centenar de mujeres denuncia que Hacienda no les devuelve la prestación de maternidad Juantxo Lusa La Hacienda foral da por firme la declaración de la renta que presentaron en su día y les niega a cada una entre3.000 y 5.000 euros MIKEL MADINABEITIA Domingo, 31 marzo 2019, 07:00

¿Sería comprensible que a Anna Connelly, que inventó la escalera de incendios, le prohibieran utilizarla en caso de que hubiese fuego en su casa? ¿O que le negaran el mismo derecho a Maria Beasely, precursora de los botes salvavidas? Según ha podido saber este periódico a través de tres sindicatos (Satse, ELA y Steilas), existen alrededor de cien mujeres en Gipuzkoa que se encuentran en una situación un tanto particular debido a un embrollo burocrático relacionado con Hacienda.

El fisco foral da por firme la declaración de la renta donde esas mujeres solicitaron la devolución de la prestación por maternidad antes de la sentencia del Tribunal Supremo de 2018, que reconoció este derecho, y les niega a cada una cantidades que oscilan de los 3.000 a los 5.000 euros. Nagore Jiménez (San Sebastián, 1987) es una de las primeras madres que reclamó, a la que no le importa realizar declaraciones y posar incluso delante de la sede de Hacienda en Donostia para denunciar lo que ella considera «una discriminación en toda regla». Lo dice sin perder los nervios, pero con contundencia.

Para entender todas las claves de este caso hay que rebobinar hasta junio de 2016, cuando se hace pública una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que dice que el IRPF está exento y que existe el derecho de reclamación. «El sindicato Satse nos puso en conocimiento de ello. Nuestra petición a la Hacienda guipuzcoana fue en febrero de 2017, pero su respuesta fue negativa», rememora Jiménez.

En su caso calcula que el fisco le debe «en torno a 3.000 euros», la cantidad que más o menos reclaman las otras afectadas, aunque hay otras madres que solicitan hasta 5.000 euros. Tras recibir esa primera negativa, cabían dos posibilidades: resignarse o seguir luchando. La primera opción es más fácil porque la segunda exigía adentrarse en la vía del contencioso-administrativo y abonar para empezar 600 euros -abogado y procurador-, además de disponer de paciencia y mentalidad de granito para sobrellevar los ritmos de la Justicia.

Como Nagore tenía «plena confianza en la respuesta de la institución», decidió abandonar la pelea y no reclamó por vía judicial la devolución de la ayuda por su hija, nacida en abril de 2015. Pero el punto de inflexión llegó en octubre de 2018 con la sentencia del Tribunal Supremo citada al comienzo de esta información, que dictaminó una nueva realidad. «Ahí vimos que nos daban la razón, por eso decidimos reclamar». A raíz de ese fallo, la Hacienda guipuzcoana puso en marcha la devolución de las prestaciones de maternidad a las madres y también a los padres del territorio. «Pero a mí me decían que tenía que esperar... Hasta que en enero de este año me recordaron que ya había reclamado en 2017 y que entonces no nos iban a devolver el dinero», explica.

Nagore no ha recibido de momento, al igual que las otras madres guipuzcoanas afectadas, la segunda respuesta de Hacienda. A su juicio, porque «no interesa ahora, a poco tiempo de las elecciones». En medio de toda esta problemática se presenta mañana, por cierto, la campaña de la Renta de Gipuzkoa en una rueda de prensa en la que intervendrán el diputado de Hacienda, Jabier Larrañaga, el director del fisco, Jokin Perona, y la subdirectora general de Gestión Tributaria, Yolanda Domínguez, para aportar las previsiones de sobre IRPF y Patrimonio.

Argumentos del letrado

Nicolás Seijas, letrado de Satse, el sindicato de enfermería donde hay diez afectadas más que prefieren mantenerse en el anonimato, aporta a continuación una serie de argumentos jurídicos para sostener la tesis del colectivo afectado. «Si bien a fecha de hoy este grupo de personas no ha recibido respuesta de sus nuevas solicitudes de recálculo, la información que se les transmite es que dicho recálculo 'no resulta posible aferrándose al principio de seguridad jurídica'. Dicho argumento redunda en un trato desigual y discriminatorio entre personas prohibido por ley», subraya. «Pues a la vez que la Diputación realiza una interpretación extensiva de los criterios contenidos en la sentencia del Tribunal Supremo a fin de aplicarlos a la propia realidad del Territorio Histórico de Gipuzkoa, utiliza un mecanismo absolutamente restrictivo de derechos y desampara completamente a este grupo», apunta.

El abogado agrega, asimismo, que «la Diputación puede revisar los actos firmes, disponiendo de mecanismos procedimentales para ello, pudiendo también revocar sus propios actos cuando circunstancias sobrevenidas pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado». Es decir, según su tesis se pueden modificar las razones que esgrime Hacienda, centradas fundamentalmente en que son declaraciones firmes y alegando seguridad jurídica.

Y, finalmente, el letrado del sindicato de enfermería sostiene que «las reivindicaciones de este colectivo no son más que la simple y directa aplicación del principio de igualdad por encima de la seguridad jurídica alegada por la Diputación, sobre todo cuando esta última provoca justamente una desigualdad manifiesta prohibida expresamente por ley».

Respuesta institucional

Hacienda esgrime los fundamentos de la ley para construir su defensa jurídica. Viene a decir que no hay vuelta atrás y que optar por tomar una decisión que favoreciera a las demandantes sería incumplir la ley, traspasar una línea roja: «Esta situación afecta a todas las reclamaciones que se habían cerrado antes de que en octubre de 2018 el Tribunal Supremo avalase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de junio de 2017, que consideraba exentas de retención en el IRPF a las prestaciones recibidas durante el periodo de maternidad. Las retenciones hechas a prestaciones por maternidad que en su día fuesen reclamadas han devenido en firme. Por tanto, son expedientes que están cerrados desde el punto de vista administrativo y ninguna decisión política puede cambiar eso. Es más, lo contrario sería incumplir la ley».

Desde el fisco foral también proporcionan los últimos datos actualizados en torno a las devoluciones realizadas hasta la fecha. Se han revisado 25.392 declaraciones correspondientes a 21.862 contribuyentes guipuzcoanas, y se han devuelto ya 26.190.773 euros entre diciembre y febrero de 2019. La última actualización databa de finales de enero, cuando Hacienda había retornado un total de 25,5 millones de euros a las personas que habían reclamado el reingreso de la retención. Los contribuyentes, que rozaban entonces los 20.000, rebasan ahora esa cifra.

Más casos en Álava y Bizkaia

En los territorios vecinos, por su parte, afrontan una casuística muy similar. De hecho, la Hacienda foral alavesa debatió el pasado lunes este asunto en las Juntas Generales después de que cientos de mujeres alavesas -y también vizcaínas- denunciaran que las haciendas de esos territorios les negaban la devolución de la prestación por maternidad por idéntico motivo. El fisco alavés recordó que la normativa actual impide revisar las liquidaciones de las contribuyentes que recurrieron la tributación del IRPF en sus prestaciones antes de la sentencia del Tribunal Supremo que cambió el criterio, ya que la ley «impide revisar todo acto firme, ni a favor del contribuyente ni en su contra».

Posteriormente, a través de un comunicado, la Diputación recordó que el artículo 219 de la Norma General Tributaria de Álava recoge que «las resoluciones firmes del Organismo Jurídico Administrativo de Álava, así como los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones sobre los que hubiera recaído resolución económico-administrativa, no podrán ser revisados en vía administrativa».

«Estas son las leyes que impiden a la Hacienda Foral alavesa revisar las liquidaciones de las contribuyentes que recurrieron la tributación del IRPF en sus prestaciones por maternidad antes de la sentencia del Tribunal Supremo que cambió el criterio, es decir, la ley que impide revisar todo acto firme, ni a favor del contribuyente ni en su contra», zanjó el departamento.

El diputado general de Álava, Ramiro González, compareció también en rueda de prensa y aseveró que «entiende» a estas mujeres y cree que su reclamación es «lógica», pero subrayó que «no hay mecanismo legal para atenderla. Esto no es una decisión política. Es una decisión de pura aplicación de la legalidad vigente y la Diputación Foral de Álava no tiene un mecanismo legal para atender esta petición», insistió el diputado. Ramiro González reiteró que «no es posible para la Diputación foral de Álava, aunque tenga toda la voluntad del mundo, cumplir con esta reclamación. No es una cuestión de voluntad política sino de cumplimiento de la ley» .