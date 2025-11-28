El presidente de Mondragon destaca que «en general» los aranceles de Trump «no han tenido impacto» en el grupo

El presidente del Grupo Mondragon, Pello Rodríguez Zabaleta, ha asegurado hoy que los aranceles impuestos por el presidente de EE UU, Donald Trump, no han ... tenido «en general», impacto en la corporación, y que se han adaptado a la nueva situación «con flexibilidad y así estamos siguiendo» de cara al año 2026. Rodríguez Zabaleta ha señalado que algunas empresas sí han sufrido bajadas en el volumen de ventas a EE UU, pero otras firmas del conglomerado cooperativo, por el contrario, «han crecido» sus exportaciones al país norteamericano, por lo que «en general no ha habido impacto».

En una entrevista en Euskadi Irratia, el responsable de la cooperativa, la principal empresa vasca, ha señalado, sobre el impacto arancelario, que «en general andamos bien» pese a la incertidumbre global. En este sentido, el hecho de tener plataformas en la vecina México, con 19 cooperativas y 3.000 empleados, les ha ayudado a amortiguar el impacto, ha explicado en euskera. Y es que en México no hay aranceles por lo que se ha convertido un país «estratégico», ha recordado.

Respecto a otros mercados, como China, donde Mondragon ha pasado de tener 23 plantas a 14 ahora, ha señalado que «su atractivo ha cambiado» porque los propios chinos trabajan ahora también fuera del país por lo que la relación con China ha cambiado por lo que habrá «oportunidades en China pero también aquí en Europa con China».

Eroski y el «riesgo» salvado

Por último, sobre otros temas, como la reciente refinanciación de 500 millones de la deuda corporativa de la distribuidora Eroski, uno de los pilares de Mondragon, Rodríguez Zabaleta ha reconocido que han habido «riesgos que han quedado atrás», pero se ha felicitado de que «la refinanciación se ha cerrado bai» y ha apostado por crecer con «nuevas tiendas y franquicias».