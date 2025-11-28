Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pello Rodríguez Zabaleta, presidente de Corporación Mondragón.

El presidente de Mondragon destaca que «en general» los aranceles de Trump «no han tenido impacto» en el grupo

Pello Rodríguez Zabaleta señala que algunas empresas de la cooperativa han perdido volumen de ventas a EE UU pero otras, por el contrario, «la han aumentado»

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:38

El presidente del Grupo Mondragon, Pello Rodríguez Zabaleta, ha asegurado hoy que los aranceles impuestos por el presidente de EE UU, Donald Trump, no han ... tenido «en general», impacto en la corporación, y que se han adaptado a la nueva situación «con flexibilidad y así estamos siguiendo» de cara al año 2026. Rodríguez Zabaleta ha señalado que algunas empresas sí han sufrido bajadas en el volumen de ventas a EE UU, pero otras firmas del conglomerado cooperativo, por el contrario, «han crecido» sus exportaciones al país norteamericano, por lo que «en general no ha habido impacto».

