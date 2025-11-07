«Con la IA algunos empleos van a desaparecer, pero no nos puede generar desconfianza» Morell explica que esos trabajadores pueden adoptar «nuevos roles» en las empresas y que no se debe afrontar el reto con miedo

A. A. Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:13 | Actualizado 12:31h.

El presidente de IBM en España, Horacio Morell, ha respondido este viernes en parte en el XIX Foro Empresarial de Gipuzkoa, la que ahora puede denominarse la pregunta del millón en el mundo empresarial y laboral. ¿Debemos tener miedo a la IA? ¿Va a destruir puestos de trabajo? Morell reconoce que «va a haber empleos que van a desaparecer», pero explica que en este reto, como está sucediendo en su propia compañía, «algunos trabajadores se están adaptando a nuevos roles» que son valiosos y que se explican desde el punto de aprender a «hacer preguntas» a esa nueva tecnología.

Para Morell uno de los valores que aporta la IA es que nos permite «liberarnos de tareas repetitivas de poco valor, de cosas robotizadas». En este sentido, ha hecho hincapié en que ayudará a los trabajores y por tanto a las empresas «a ser más productivos».

Además, también ha detallado que el abanico de empleos que están surgiendo y que seguirán aparenciendo será cada vez más amplio. «Se van a crear nuevos empleos como desarrolladores de entrenadores de ética, de entrenadores de modelos o incluso de cómo preguntar a la IA. El balance neto va a ser positivo», ha insistido y asegurado que la IA no se aplicará a un campo determinado de profesiones, «sino que afectará a todas» y que la base es la «confianza. Te tienes que fiar de tu IA empresarial y acotada».

