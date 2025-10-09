El precio del coche nuevo se dispara un 77% en 14 años: «La gente que podía acceder raspadita… ya no puede» Comparativa entre la subida de los precios de los coches nuevos y la subida de sueldos en 14 años: un 77% frente al 27%

¿Creías que los coches estaban caros? El dato es de los que hacen temblar el bolsillo. Según un análisis de coches.net, entre 2010 y 2024 el precio medio de un automóvil nuevo en España ha subido un 77%. Mientras tanto, los sueldos apenas lo han hecho un 27% en el mismo periodo.

Hace 14 años, un conductor medio podía permitirse estrenar coche con algo de esfuerzo. Hoy, ese mismo perfil se queda fuera del mercado. El desequilibrio entre la evolución del salario y el precio del automóvil ha convertido la compra de un vehículo nuevo en un lujo para muchos bolsillos.

Los expertos señalan varios factores: el encarecimiento de las materias primas, las nuevas normativas anticontaminación, la electrificación de las gamas y la inflación acumulada en los últimos años. Además, la apuesta por modelos más equipados y tecnológicos también ha empujado la factura final al alza.