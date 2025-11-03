Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, saluda al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, este lunes en el Puerto de Bilbao. Luis Tejido

Pradales sitúa el hidrógeno verde en el centro de la estrategia vasca de descarbonización

El lehendakari asegura que la Red Troncal de Hidrógeno en Euskadi es un proyecto para «seguir creciendo como país y en bienestar»

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

El lehendakari cerró este lunes en el Puerto de Bilbao el 'road show' preparado por Enagás para presentar la red troncal de hidrógeno de Euskadi, ... un complejo de tuberías que vertebra la península ibérica y en el que el País Vasco es palanca en el viaje de salida de este gas hacia Europa. Pradales subrayó que «la partida de nuestro bienestar futuro se juega en el campo de la descarbonización» y que las decisiones que se adopten ahora condicionarán el resultado de esa transformación energética. En total son 163 kilómetros de hidroducto, de los que en torno a la mitad corresponden a Bizkaia por algo más de 50 y de 30 en Álava y Gipuzkoa, respectivamente. En nuestro territorio transcurrirá por siete municipios.

