Pradales sitúa el hidrógeno verde en el centro de la estrategia vasca de descarbonización

El lehendakari cerró este lunes en el Puerto de Bilbao el 'road show' preparado por Enagás para presentar la red troncal de hidrógeno de Euskadi, ... un complejo de tuberías que vertebra la península ibérica y en el que el País Vasco es palanca en el viaje de salida de este gas hacia Europa. Pradales subrayó que «la partida de nuestro bienestar futuro se juega en el campo de la descarbonización» y que las decisiones que se adopten ahora condicionarán el resultado de esa transformación energética. En total son 163 kilómetros de hidroducto, de los que en torno a la mitad corresponden a Bizkaia por algo más de 50 y de 30 en Álava y Gipuzkoa, respectivamente. En nuestro territorio transcurrirá por siete municipios.

En un acto realizado en el auditorio de la infraestructura portuaria vizcaína, ante una nutrida representación institucional vasca, Pradales recordó que la industria y los servicios avanzados representan «el 42,3 % del PIB vasco», pero advirtió que las bases de esa fortaleza no están garantizadas porque Euskadi produce poca energía y consume mucha, dependiente aún de combustibles fósiles importados en un contexto internacional cada vez más incierto.

Frente a este reto, defendió la necesidad de una descarbonización inteligente que transforme la economía sin poner en riesgo «la competitividad y que permita proteger el empleo, la cohesión social, el progreso tecnológico, el equilibrio ambiental y la autonomía estratégica del país».

La cifra 42,3 % del PIB de Euskadi representan la industria y los servicios avanzados.

El lehendakari situó este compromiso en el marco europeo del Clean Industrial Deal y explicó que Euskadi avanza en esa dirección alineando su Plan de Industria y los Faroes de Innovación con la estrategia continental, apostando por las tecnologías limpias como eje de la competitividad futura.

En ese contexto, Pradales afirmó que el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno es una de las grandes apuestas estratégicas de Euskadi porque complementa la electrificación en los sectores industriales difíciles de descarbonizar, genera nuevas empresas y actividades de I+D, atrae talento e inversión y refuerza las capacidades industriales propias con infraestructuras como el Puerto de Bilbao y proyectos de colaboración público-privada como el Energy Intelligence Center, Mubil y el Corredor Vasco del Hidrógeno.

Euskadi, en la vanguardia

Recordó además que la Comisión Europea destacó el pasado año este corredor como una de las ocho iniciativas de referencia mundial en el ámbito del hidrógeno, lo que sitúa a Euskadi en la vanguardia de la transición energética europea. El proyecto presentado plantea una red de 165 kilómetros de ductos que conectará los principales polos industriales con los centros de producción de hidrógeno, aprovechando sinergias con infraestructuras actuales y extendiéndose hacia el eje Bergara-Irun y el valle de Ayala alavés.

El lehendakari defendió también la incorporación de una conexión con Iparralde y Nouvelle-Aquitaine a través de Irun, siguiendo el modelo de la red de gas natural, y reclamó a la Unión Europea que incluya la interconexión atlántica del corredor HiWest en el mapa de la columna vertebral europea del hidrógeno.

Definió la iniciativa como un proyecto vertebrador y de futuro en términos de competitividad, empleo, cohesión social, avance tecnológico y sostenibilidad, capaz de impulsar un modelo de descarbonización inteligente sin comprometer la fortaleza actual del tejido industrial vasco. «Es un proyecto para seguir creciendo como país y en bienestar», afirmó.

Más Gipuzkoa El lehendakari defendió también la incorporación de una conexión con Iparralde a través de Irun, siguiendo el modelo de la red de gas natural

Concluyó anunciando la voluntad del Gobierno Vasco de participar activamente en su desarrollo, tanto en la gestión como en la financiación, a través del Ente Vasco de la Energía, y lanzó un mensaje de confianza al asegurar que «es posible combinar competitividad y sostenibilidad», recordando que desde 2005 Euskadi ha crecido un 30% mientras ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero un 38%, un dato que, en sus palabras, demuestra que el futuro puede prepararse con responsabilidad, tecnología y determinación.