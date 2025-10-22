Pradales advierte del fuerte impacto del arancel de EE UU sobre el acero y pide reaccionar a Europa

Barakaldo, y por extensión Bizkaia, se han vuelto a convertir en epicentro internacional de la siderurgia con el arranque este martes en el BEC del ... congreso Steel Tech 2025, encuentro de referencia para la industria del sector del acero que reunirá a lo largo de tres días a un millar de profesionales de una treintena de países. La jornada inaugural ha estado presidida por el lehendakari, Imanol Pradales, que ha aprovechado para volver a instar a Europa a actuar, «a pasar de las palabras a los hechos», para garantizar el futuro de la industria del acero en Euskadi, cuya competitividad se ha visto «amenazada gravemente» por el arancel del 50% impuesto por Donald Trump.

«Nos estamos jugando miles de puestos de trabajo, riqueza y viabilidad de una actividad tractora de la industria manufacturera vasca, y que nos ha permitido competir en todo el mundo. Nos jugamos seguir forjando un futuro industrial y próspero para las próximas generaciones», ha señalado, resaltando la importancia de proteger el sector del acero y sus derivados en todo el continente. «En Euskadi, y desde Euskadi, estamos actuando, pero no es suficiente. Necesitamos compromiso y celeridad por parte del estado y sobre todo de la Comisión Europea», ha añadido Pradales.

Ampliar Visita institucional a la zona expositiva de las empresas. L. G.

Toda la cadena de valor de este sector en el País Vasco está compuesta por un centenar de empresas, y once plantas productivas. «Estamos en el puesto 12 del ranking europeo y representamos el 39% de la capacidad total de producción industrial del estado en el ámbito del acero», ha afirmado, resaltando que el sector representa un 14% del total de las exportaciones vascas. De todas ellas, el 17% van dirigidas a Estados Unidos. «Hay una comisión abierta pero debe de resolverse y hay que actuar», ha insistido.

Un mensaje compartido también por la diputada general, Elixabete Etxanobe, que ha apuntado que «la historia social y económica de Bizkaia no se entiende sin el hierro y el acero». «La producción y la transformación siguen siendo hoy pilar de nuestra economía y nuestro estado del bienestar, y en el futuro queremos también que lo siga siendo así», ha añadido.

Con la presencia de ambos representantes institucionales, de Fernando Espada, Presidente de Siderex; José Noldin, presidente del capítulo europeo de AIST; y Xabier Basañez, director general de Bilbao Exhibition Centre, se ha celebrado la inauguración de la tercera edición de este encuentro, que integra conferencias, exposiciones y espacios de networking. En el evento se debatirá y se ofrecerá una visión integral de los desafíos y las oportunidades a las que se enfrenta este sector, en un momento de gran transformación.

Compañías líderes

Organizado por Siderex, la asociación clúster de siderurgia, y el BEC, con la colaboración de Unesid, este año ha dado un paso más con la celebración de International Steel Week, reuniendo a compañías líderes, especialistas de prestigio internacional y agentes de toda la cadena de valor. Mañana miércoles, en varias sesiones, se abordarán los procesos de descarbonización y el impacto de la Inteligencia Artificial en la transformación industrial.

Además habrá un foro de empleo especializado y una cena de gala en la que se entregarán los Steel Tech Awards, con los que se reconocerá la trayectoria más destacada de una mujer en el ámbito del acero, la mejor iniciativa de divulgación en esta industria y la solución más innovadora. Ya el jueves esta cita concluirá con visitas técnicas a empresas e infraestructuras estratégicas de este ámbito.