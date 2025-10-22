Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari en un momento de su intervención en la inauguración del foro. E. P.

Pradales advierte del fuerte impacto del arancel de EE UU sobre el acero y pide reaccionar a Europa

El lehendakari solicita «actuar con celeridad» para poder garantizar la competitividad del sector, con «miles de puestos de trabajo» en juego

Laura González

Barakaldo.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Barakaldo, y por extensión Bizkaia, se han vuelto a convertir en epicentro internacional de la siderurgia con el arranque este martes en el BEC del ... congreso Steel Tech 2025, encuentro de referencia para la industria del sector del acero que reunirá a lo largo de tres días a un millar de profesionales de una treintena de países. La jornada inaugural ha estado presidida por el lehendakari, Imanol Pradales, que ha aprovechado para volver a instar a Europa a actuar, «a pasar de las palabras a los hechos», para garantizar el futuro de la industria del acero en Euskadi, cuya competitividad se ha visto «amenazada gravemente» por el arancel del 50% impuesto por Donald Trump.

