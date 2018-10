LAB ve positivo pero «insuficiente» aumentar la base máxima de cotización

El sindicato LAB señaló ayer que considra «paso positivo», aunque «insuficiente», el plan del Gobierno de elevar entre un 10% y un 12% la base máxima de la cotización a la Seguridad Social.

En una nota, la central abertzale consideró que se trata de una medida insuficiente porque «hay muchísimas personas que cobran altísimos sueldos que no van a cotizar y, por tanto, ingresar en la Seguridad Social por todo lo que perciben mensualmente».

La iniciativa que estudia el Ejecutivo central y con la que pretende recaudar alrededor del 1.000 millones de euros, afectaría a unos 100.000 vascos -unos 30.000 en Gipuzkoa- que se calcula cotizan ahora mismo por esa base máxima, la que se aplica sobre salarios superiores a los 45.644 euros brutos anuales, y que sufrirían un recorte de unos 18 euros mensuales en sus nóminas.

Para LAB, «si quienes más cobran, banqueros, políticos o miembros de los consejos de administración de grandes empresas cotizan por mucho menos de lo que ganan, las arcas de la Seguridad Social se resienten, dejan de tener los ingresos que deberían en función de lo que realmente se percibe».

LAB afirmó que no se puede olvidar que esas bases máximas de la Seguridad Social han estado «congeladas» este año, hasta agosto, mientras las bases mínimas sí subieron, el 4%, desde enero. «¿Por qué no subieron entonces las máximas? Un nuevo favor a quienes más cobran, para que no paguen lo que les corresponde», añadieron.

El sindicato volvió a reclamar la creación de un sistema propio de protección y Seguridad Social para determinar en Euskadi, «sin depender del Estado».