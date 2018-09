CC OO da un 'portazo' al decreto que prepara el Gobierno Vasco para regular el Diálogo Social Asegura que «no tiene ninguna virtualidad» en tanto no se retire el acuerdo sobre el empleo alcanzado entre el Ejecutivo y Confebask PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 8 septiembre 2018, 09:55

El borrador de Decreto elaborado por el Gobierno Vasco para institucionalizar el Diálogo Social en Euskadi, adelantod por DV, puede tener un corto recorrido salvo que el Ejecutivo se empeñe en sacarlo adelante prácticamente sin el consenso de ningún sindicato. Y es que a las críticas exacerbadas de ELA y LAB, dos centrales ausentes del Diálogo Social, se añaden en esta ocasión las de CC OO de Euskadi, que vuelve a insistir en que la iniciativa «no tiene ninguna virtualidad» mientras no se retire el acuerdo por el empleo alcanzado entre el Ejcutivo y Confebask en abril y que provocó el abandono de la Mesa por parte de dicha central y de UGT.

Ayer concluía el plazo para presentar alegaciones al borrador. Esta semana ELA ha dado a conocer las suyas tras arremeter con dureza contra algunos puntos fundamentales del mismo y oponerse a que el Gobierno institucionalice un Diálogo Social que, a su entender, solo sirve para dar cobertura a las decisiones que adopta «en sintonía con la patronal». LAB se pronunció también en la misma línea, renegando de un foro en el que «las habas están contadas».

Pero si el Ejecutivo pretendía que el borrador de Decreto fuera una pista de aterrizaje para que CC OO volviera al redil, no lo ha conseguido, ya que la central liderada por Loli García sigue firme en su postura. No volverá a sentarse en la Mesa de Diálogo Social ni participará en ningún proceso relacionado con dicho foro si previamente no se retira el Acuerdo por el Empleo suscrito entre el Gobierno Vasco y Confebask y que, a su entender, «ataca en las formas y contenidos al propio concepto de diálogo social».

La central liderada por Loli García no está en contra de que se institucionalice el Diálogo Social. De hecho es uno de los mandatos emanados de dicho foro tripartito, aunque cree que se produce «tarde y mal». Mal por el contexto. CC OO considera que sacar un decreto en un momento en el que el Ejecutivo «ha optado por los acuerdos bilaterales, en exclusiva con las organizaciones empresariales, no deja de ser sorprendente y a nuestro entender no tiene ninguna virtualidad».

Y es que insiste que una norma de estas características es incompatible con el mantenimiento del Acuerdo Marco de Colaboración por el empleo y la Cualificación en Euskadi 2018-2020. «Es una incongruencia por parte del Gobierno Vasco que después del pacto con Confebask pretenda crear una Mesa de Diálogo Social, como si no hubiera pasado nada».

Asimismo, apunta que la patronal «no está cuestionando una situación en la que se facilita la bilateralidad en sus acuerdos con los gobiernos de turno, sobre ámbitos de participación con presencia sindical». CC OO también arremete contra ELA porque, a su entender, busca, al igual que la patronal, una «interlocución privilegiada con los distintos gobiernos de turno promoviendo la ruptura de terrenos de posible encuentro sindical sin importarles las consecuencias que sufre la clase trabajadora».

El sindicato interpela al Gobierno Vasco y le insta a elegir entre continuar con «su idílica relación preferente con las patronales o la defensa de la concertación y el diálogo social con mayúsculas».

En el aspecto formal, critica que la norma se tramite como un Decreto y no como una Ley que sea debatida en el Parlamento.